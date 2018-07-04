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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украина назвала состав на чемпионат мира по фехтованию, который пройдет в Китае

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Сборная Украины по фехтованию
Сборная Украины по фехтованию

Тренерский штаб сборной Украины по фехтованию определился с составом на чемпионат мира, который пройдет с 19 по 26 июля в китайском Уси.

Об этом пишет издание Xsport.

Стоит отметить, что этим же составом наша команда выступала и на континентальном первенстве в Сербии. Однако тогда серебряный призер Олимпийских игр в Рио Елена Воронина выступала только в командном турнире, теперь же Воронина выйдет на дорожку и в личном.

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Состав мужской сборной Украины:

Рапира: Дмитрий Чучукало, Ростислав Герцик, Андрей Погребняк, Клод Юнес;
Шпага: Богдан Никишин, Игорь Рейзлин, Владимир Станкевич, Роман Свичкар;
Сабля: Дмитрий Пундик, Алексей Стаценко, Юрий Цап, Андрей Ягодка.

Состав женской сборной Украины:

Рапира: Анна Тараненко, Екатерина Ченцова, Анастасия Московская, Александра Сенюта;
Шпага: Елена Кривицкая, Анфиса Почкалова, Ксения Пантелеева, Фейби Бежура;
Сабля: Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Воронина.

На недавнем чемпионате Европы украинцы получили две медали. Богдан Никишин показал третий результат в личном первенстве, а украинские саблистки взяли серебро в команде. Также после успешного выступления в Сербии Никишин стал лидером мирового рейтинга.

Теги: Новости спорта Фехтование
Источник: 24 Канал
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