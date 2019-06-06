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      Украина понесла потери на Донбассе: оккупанты получили хороший ответ

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      Как прошли сутки на Донбассе
      Как прошли сутки на Донбассе / Фото из открытых источников

      В течение суток 5 июня пророссийские боевики на Донбассе 12 раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 миллиметра. Оккупанты также обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил:

      – трижды вблизи села Водяное: из вооружения боевых машин пехоты, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

      – в районе Богдановки: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

      – вблизи Новотроицкого: со станковых противотанковых гранатометов;

      – в районе населенного пункта Пищевик: с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия;

      – вблизи Талаковки: из ручных противотанковых гранатометов;

      – в районе населенного пункта Новогригорьевка: из крупнокалиберных пулеметов.

      Читайте также: Украина с Россией договорились подготовить новое перемирие на Донбассе

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников пророссийские наемники обстреляли четыре раза:

      – вблизи населенного пункта Старый Айдар: из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых и крупнокалиберных гранатометов;

      – в районе Крымского: из минометов калибра 82 миллиметра;

      – дважды вблизи Золотого: с автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранение. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки 5 июня один оккупант был уничтожен, еще четверо – ранены.

      Что касается текущих суток, то от их начала оккупанты дважды обстреляли позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      – вблизи Павлополя: из вооружения боевых машин пехоты;

      – в районе села Водяное: из стрелкового оружия.

      Потерь среди военнослужащих Объединенных сил, к счастью, нет. Потери боевиков уточняют в штабе.

      По сообщению пресс-службы Объединенных сил, в течение суток 4 июня оккупационные войска на Донбассе 16 раз обстреливали украинские позиции. В результате боевых действий двое украинских защитников погибли и трое получили ранения. Кроме того, утром 5 июня оккупанты убили еще одного воина ОС.

      Донбас, окуповані території, війна, Росія
      Оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях

      КАКОВА СЕЙЧАС СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ:

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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