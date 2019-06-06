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      Україна зазнала втрати на Донбасі: окупанти отримали хорошу відповідь

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      Як минула доба на Донбасі
      Як минула доба на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 5 червня проросійські бойовики на Донбасі 12 разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 82 міліметрів. Окупанти також обстрілювали українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вісім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      – тричі поблизу села Водяне: з озброєння бойових машин піхоти, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

      – у районі Богданівки: з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

      – поблизу Новотроїцького: зі станкових протитанкових гранатометів;

      – у районі населеного пункту Піщевик: з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

      – поблизу Талаківки: з ручних протитанкових гранатометів;

      – у районі населеного пункту Новогригорівка: з великокаліберних кулеметів.

      Читайте також: Україна з Росією домовилися підготувати нове перемир'я на Донбасі

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників проросійські найманці обстріляли чотири рази:

      – поблизу населеного пункту Старий Айдар: з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових і великокаліберних гранатометів;

      – у районі Кримського: з мінометів калібру 82 міліметри;

      – двічі поблизу Золотого: з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      Внаслідок бойових дій один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і один український захисник зазнав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 5 червня одного окупанта було знищено, ще чотирьох – поранено.

      Щодо поточної доби, то від її початку окупанти двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід":

      – поблизу Павлополя: з озброєння бойових машин піхоти;

      – у районі села Водяне: зі стрілецької зброї.

      Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил, на щастя, немає. Втрати бойовиків уточнюють у штабі.

      За повідомленням прес-служби Об’єднаних сил, упродовж доби 4 червня окупаційні війська на Донбасі 16 разів обстрілювали українські позиції. Внаслідок бойових дій двоє українських захисників загинули та троє зазнали поранень. Крім того, вранці 5 червня окупанти вбили ще одного воїна ОС. 

      Донбас, окуповані території, війна, Росія
      Окуповані території у Донецькій і Луганській областях

      Якою нині є ситуація на донбасі:

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      Теги: Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України Новини України
      Джерело: 24 канал
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