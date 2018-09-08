Украина – Словакия: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

В матче между сборными Украины и Словакии в рамках Лиги наций во Львове, букмекеры отдают предпочтение именно "сине-желтым". Несмотря на то, что украинцы перед тем провели тяжелый матч против сборной Чехии на выезде (словаки сыграли товарищескую игру с резервистами из Дании), а сам матч состоится при пустых трибунах.

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В William Hill на сборную Украины выставили коэффициент на уровне 2,00. На сборную Словакии – 4,20. На то, что матч закончится вничью – коэффициент 3,10.



Эксперты на PariMatch дали несколько более низкий коэффициент на Украину, и больше на их соперников. Так, победа украинцев оценена в 1,96, а словаков – 4,50. Ничья – 3,25.



Наибольший коэффициент на то, что победят словаки – у Marathon bet. Они на победу гостей выставили показатель в 4,55. Что касается победы сборной Украины, то на нее коэффициент 2,00. Ничья – 3,26.

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"Фаворит спорт" на победу Украины принимает с коэффициентом 1,94. Победа сборной Словакии – 4,45. Если же ничья – 3,35.



Напомним, матч Украина – Словакия состоится во Львове в воскресенье, 9 сентября. Начало матча в 16:00. Однако зрители на "Арену Львов" не смогут попасть из-за санкций со стороны УЕФА относительно сборной Украины. Перед стадионом будет размещена фан-зона, где болельщики смогут поддержать свою команду.

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