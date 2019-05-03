Украина умеет переплавлять президентов, Зеленский не станет исключением, – Владимир Вятрович

Как изменит украинцев президентство Зеленского, почему "Закон о языке" не отменят и что победит российско-советское наследие от топонимики. Об этом и другом рассказал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Разговор состоялся 25 апреля после голосования в Верховной раде закона о языке.



Владимир Вятрович

Господин Владимир, интересное время выпало для нашего общения, ведь несколько часов назад депутаты приняли закон о языке, показали и видео обращения, и гимн спели, и Филарет в зале парламента. За кулисами этих торжеств осталось, например то, что карательную часть Закона за нарушение языковых прав украинцев отложили на 3 года. Не получится ли это празднованием принятия очередного пособия по хорошим намерениям?

Ничего победного. Закон содержит много инструментов для утверждения украинского языка как государственного. Очевидно, что часть норм придется вводить в практику постепенно, но главное, что закон дает единственное правильное направление для развития языковой политики страны, и это неотвратимый момент истории.

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Конечно, принять этот закон должны были еще 20-25 лет назад, и тогда нынешняя политическая ситуация кардинально отличалась бы от той, которую имеем сегодня. И влияние России на нашу страну было бы сравнительно меньшим. Кстати, эти заявления Путина о паспортизации граждан отдельных регионов Донецкой и Луганской областей я считаю определенной реакцией именно на закон о языке, так как главным аргументом стало заезженное "потому что там живет русскоговарящее население". У нас многие так и не имеют четкой позиции по языковому вопросу, а вот для Путина русский язык – это оружие, и защищаться от этого оружия мы можем только усилением позиций украинского языка.

Я вижу принятие закона о языке важным в контексте определенной растерянности общества на фоне избрания президентом Владимира Зеленского. Пока он молчит о собственных позициях в вопросах гуманитарной политики, мы видим, как начинают поднимать головы пророссийские реваншисты, мол: "теперь ответите за Майдан", "теперь будет снова поворот к России". Четкое проявление общей позиции парламента и гражданского общества в отстаивании интересов государства заставит любого президента считаться с этим.



"Никакого механизма для отмены Закона о языке нет", – Владимир Вятрович

Насколько закон является точкой невозврата в формировании политики национальной памяти?

Это продолжение этого процесса. Декоммунизация была первым шагом более широкого процесса деколонизации страны, преодоления российско-имперского наследия. Закон о языке – это очень прочный столб, на котором в дальнейшем будет строиться этот процесс деколонизации.

Вы уже упомянули о неопределенности позиции нового президента, однако, прозвучало по крайней мере одно заявление в этом контексте, а именно, что "закон о языке нужно проанализировать".

Очень странное заявление. Прежде всего отмечу позитив в том, что мы наконец увидели заявление именно за подписью "Зеленский", потому что эта формулировка "команда Зеленского" или "у Зеленского" меня последнее время просто бесит. Это же формирование информационных симулякров. Чем больше будущему президенту приписывать разные позиции, тем больше будет усиливаться образ, который может не соответствовать действительности.

В общем, это как раз и есть заявление о намерениях, но и это не точно, как говорится в известной шутке. "Что-то пересмотрим, возможно, что-то отменим" – это абсолютно пустое заявление, которое вместе с тем содержит намеки на вероятную отмену этого закона. Поспешу успокоить как самого господина Зеленского, так и его "людей": ни одного механизма для отмены Закона о языке нет. Он принят, будет подписан спикером и еще действующим президентом Порошенко, на этом точка.

Единственная угроза этому закону – это формирование пророссийского большинства в новом парламенте, который будут выбирать осенью, но в такой сценарий я тоже не верю.

Но мы имеем парадоксальную ситуацию: с одной стороны, назвать пророссийскими все 73% граждан из тех, что пришли на выборы, никак нельзя; с другой – видим раскачивание именно темы "пророссийскости" будущего президента.

Трудно об этом пока говорить. Есть пророссийскость Зеленского как актера с его творчеством и элементами антиукраинских пошловатых шуток, которые для меня, как для историка и гражданина, являются крайне оскорбительными. Если вспомнить шутки о Голодоморе – для меня это абсолютная красная линия, за которую не имеет права заходить никто. Я ожидал от уже кандидата Зеленского извинений за это.

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Что касается Зеленского-политика, то его гуманитарная политика – это абсолютный чистый лист. Мы не представляем, что он видит в этом направлении, кроме единичных заявлений тех самых "членов команды". Рано или поздно, скорее рано, мы увидим первые конкретные шаги и заявления по этому поводу, которые четко покажут насколько правдивые или ложные опасения относительно пророссийскости господина Зеленского.

73%, о которых вы говорите, это результат молчания кандидата Зеленского по большинству вопросов, в частности, и по вопросам гуманитарной политики. Каждый увидел в нем то, что хотел: кто-то голосовал за продолжение украинизации и проевропейского курса, кто-то проголосовал за разворот в сторону "матушки-России". Оставаться в подобной развилке никак не получится, и уже первые действия Зеленского на посту президента как раз и покажут – какую часть своего электората он обманул своим молчанием.

Само общество в контексте формирования собственной идентичности уже прошло точку невозврата?

Не уверен. Процесс формирования идентичности – это езда на велосипеде, пока крутим педали – едем, как только перестанем крутить – упадем. Приведу простой пример: Россия где-то к концу 90-х годов в вопросах преодоления коммунистического прошлого была флагманом, они первыми открыли архивы КГБ, количество публикаций на тему репрессий и даже фильмов было колоссальным, особенно, в сравнении с Украиной. Однако, за несколько лет активной работы Путина с его командой КГБистов все это быстро свернули.

Не думаю, что до такой катастрофы может дойти Украина, но вместе с тем нам нельзя расслабляться. Повторюсь: в классический пророссийский реванш в Украине я не верю, но предотвратить это может только мощное гражданское общество. Тогда, независимо от собственной позиции, президент Зеленский будет вынужден считаться с этим.

Украина хорошо умеет перевоспитывать собственных президентов. Из красных Кучмы и Кравчука сделали сине-желтых, из бандита Януковича пробовали сделать европейца, когда не получилось, отбросили, пусть даже с кровью; господин Порошенко тоже начинал свой путь в политике далеко не как проукраинский политик. Поэтому оснований для паники нет, но известный слоган "Борьба продолжается" только приобрел новую актуальность.

На вашу работу избрание нового президента каким-то образом повлияет?

Непосредственного влияния не будет, потому что Институт национальной памяти является отдельным органом исполнительной власти, вертикаль правительства, и согласовываем отдельные вопросы с Министерством культуры. Меня назначили в марте 2014 года директором Института без конкретного срока и контракта. Смена руководителя Института национальной памяти возможна лишь по решению Кабинета министров Украины. Поэтому заявления Вилкула ничего кроме улыбки у меня не вызывают, потому что это – лишь примитивный политический пиар, который не может иметь никаких последствий.

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