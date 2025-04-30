Нас не побороть благодаря этому, – лейтенант ГПСУ сказал, что поможет Украине победить

В Украине несмотря на то, что уже четвертый год идет война, разрыв между гражданской жизнью в тылу и фронтовыми реалиями остается очень заметным. Особенно его чувствуют военные, которые защищают нашу страну.

Лейтенант Государственной пограничной службы Украины Артем Овдиенко рассказал в эфире 24 Канала, как пережил переход от жизни гражданского к военнослужащего. Также он раскрыл, в чем непобедимая сила украинцев.

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Гражданским не понять

Овдиенко отметил, что после того, как он вступил в ряды украинской армии, значительных изменений приобрело именно его окружение.

Я вижу, насколько поменялся и насколько иначе теперь смотрю фактически на все – на свою жизнь, на страну. Это трудно представить, когда ты гражданский, потому что армия меняет очень сильно и она дает такие возможности, о которых ты даже не мог бы подумать,

– отметил лейтенант ГПСУ.

Людям уже в определенном взрослом возрасте, по его словам, почти невозможно найти новых друзей. Обычно друзья остаются с детства, из школы, из института. А война и армия это поменяла.

Там у меня появились новые друзья, мои собратья, которые теперь – моя семья. Потому что я должен быть уверен в том, что в случае ранения, в случае боя, они меня защитят и вытащат. Это самые близкие мне на теперь люди,

– сказал он.

Когда возникает вопрос, благодаря чему Украина победит, какое наше чудо-оружие, Овдиенко уверен, что благодаря братству. Украинцы, по его мнению, другие, в отличие от россиян, которые забрасывают наши позиции своим "пушечным мясом" и пренебрегают жизнями людей, бросая их.

"Они не вытаскивают своих, им плевать на жизнь людей, в отличие от нас. Потому что мы своих не бросаем. Мы своих вытаскиваем – раненых или убитых. Это то, что позволит нам победить: мы стоим за свою землю и у нас настоящее военное братство", – объяснил лейтенант ГПСУ.

Однако гражданским людям в мирном Киеве, как считает Овдиенко, трудно понять, насколько это важно. Именно на войне появляются настоящие друзья, за которых можно отдать свою жизнь, а также быть уверенным, что они так же отдадут свою жизнь за тебя.

Для меня в 45 лет это стало настоящим открытием, что мы, украинцы, на самом деле такие. Нас не побороть именно благодаря этому,

– уверен Артем Овдиенко.

Он добавил, что его профессия (Артем Овдиенко был ведущим 24 Канала – до того, как в марте 2024 года ушел добровольцем в Силы обороны Украины. – 24 Канал) накладывает определенный отпечаток цинизма на восприятие мира. А в армии, когда видишь настоящих людей, это открывает глаза и переворачивает взгляд на жизнь.

Также лейтенант Государственной пограничной службы Украины, призвал украинцев присоединиться к сбору, который объявила его жена – Татьяна Овдиенко. Женщина собирает 300 тысяч гривен на машину для минометчиков, которые воюют в районе Покровска. Один из этих бойцов – брат Татьяны.

Приобщиться сбора на машину для минометчиков можно по этой ссылке.

Артем Овдиенко отметил, что машины на фронте постоянно нужны, потому что из-за постоянных обстрелов это, к сожалению, расходники.