Лейтенант Державної прикордонної служби України Артем Овдієнко розповів в ефірі 24 Каналу, як пережив перехід від життя цивільного до військовослужбовця. Також він розкрив, у чому непереможна сила українців.

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Цивільним не зрозуміти

Овдієнко наголосив, що після того, як він вступив до лав українського війська, значних змін набуло саме його оточення.

Я бачу, наскільки помінявся та наскільки інакше тепер дивлюся фактично на все – на своє життя, на країну. Це важко уявити, коли ти є цивільним, тому що армія змінює дуже сильно і вона дає такі можливості, про які ти навіть не міг би подумати,

– наголосив лейтенант ДПСУ.

Людям вже в певному дорослому віці, за його словами, майже неможливо знайти нових друзів. Зазвичай друзі залишаються з дитинства, зі школи, з інституту. А війна та армія це поміняла.

Там в мене з'явилися нові друзі, мої побратими, які тепер – моя сім'я. Тому що я маю бути впевнений в тому, що у разі поранення, у разі бою, вони мене захистять і витягнуть. Це найближчі мені на тепер люди,

– сказав він.

Коли виникає питання, завдяки чому Україна переможе, яка наша диво-зброя, Овдієнко впевнений, що завдяки братерству. Українці, на його думку, інші, на відміну від росіян, які закидають наші позиції своїм "гарматним м'ясом" та нехтують життями людей, кидаючи їх.

"Вони не витягують своїх, їм начхати на життя людей, на відміну від нас. Бо ми своїх не кидаємо. Ми своїх витягаємо – поранених чи вбитих. Це те, що дозволить нам перемогти: ми стоїмо за свою землю і маємо справжнє військове братерство", – пояснив лейтенант ДПСУ.

Проте цивільним людям в мирному Києві, як вважає Овдієнко, важко зрозуміти, наскільки це важливо. Саме на війні з'являються справжні друзі, за яких можна віддати своє життя, а також бути впевненим, що вони так само віддадуть своє життя за тебе.

Для мене у 45 років це стало справжнім відкриттям, що ми, українці, насправді такі. Ми не переборні саме завдяки цьому,

– впевнений Артем Овдієнко.

Він додав, що його професія (Артем Овдієнко був ведучим 24 Каналу – до того, як у березні 2024 року пішов добровольцем в Сили оборони України. – 24 Канал) накладає певний відбиток цинізму на сприйняття світу. А в армії, коли бачиш справжніх людей, це відкриває очі та перевертає погляд на життя.

Також лейтенант Державної прикордонної служби України, закликав українців долучитися до збору, який оголосила його дружина – Тетяна Овдієнко. Жінка збирає 300 тисяч гривень на автівку для мінометників, які воюють в районі Покровська. Один з цих бійців – брат Тетяни.

Долучитися збору на автівку для мінометників можна за цим посиланням.

Артем Овдієнко наголосив, що автівки на фронті постійно потрібні, тому що, через постійні обстріли, це, на жаль, розхідники.