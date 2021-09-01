Украинцы, которые до сих пор не смогли покинуть Афганистан, обратились к Зеленскому

В Кабуле до сих пор остаются украинцы, которые нуждаются в эвакуации. Они записали видеообращение и попросили Владимира Зеленского способствовать их спасению.

По данным СМИ, в настоящее время по меньшей мере 56 граждан Украины остаются в Афганистане. Правда, список составили в пятницу 27 августа, когда последний эвакуационный борт Украины покинул аэропорт.

Кстати Об эвакуации из Афганистана просят еще около 200 Украинская, – Кулеба

Украинцы до сих пор остаются в Кабуле

Люди обратились к Зеленскому с просьбой помочь в эвакуации. Украинцы держат в руках свои украинские паспорта и распечатанные сине-желтые флаги.

Мы находимся в Кабуле в очень опасной ситуации. Людей очень много, они действительно не могли попасть (на эвакуационные самолеты – 24 канал), потому что находятся в разных районах,

– рассказал один из мужчин Саф Замари.

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Количество афганских граждан с видом на жительство в Украине, а также со справкой о временном проживании, достигает ста человек, и еще около ста – их родственники. Ежедневно они приходят в аэропорт Кабула в надежде эвакуироваться.

История эвакуации нескольких довольно драматична: они не сели на самолет 25 августа, накануне взрывов.

Нам сообщили, что вечером (25 августа) будет самолет. Мы забронировали автобус, ждали всю ночь, надеялись, что эвакуируют. Возле аэропорта было около 30 тысяч человек. Утром пошли слухи, что будет взрыв ... нам сообщили "Покиньте аэропорт и бегите домой",

– рассказал мужчина.

Сафи последовал совету и уехал. Так сделали и другие: из четырех автобусов осталось только два. Украинцам, которые остались в аэропорту, удалось улететь. А уже в 10 утра 26 августа в аэропорту прогремели взрывы.

Украина ведет переговоры

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что Украина никого "не бросит". Он рассказал, что в Афганистане могут оставаться украинцы , которые хотели бы покинуть страну, но не смогли связаться с дипломатами.

Крайний срок завершения эвакуации, который определили талибы – 31 августа. Впрочем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наше государство пока не собирается останавливаться и продолжит вывоз своих граждан.

Сейчас Украина ведет переговоры с правительствами других стран, которые могли бы помочь эвакуировать украинцев. В МИД также рассматривают вариант вылета дополнительного украинского рейса.

Эвакуация украинцев и иностранцев из Кабула: главное