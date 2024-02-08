Судилище над украинскими пленными: 33 военных получили почти по 30 лет колонии в России

В среду 7 февраля российская генпрокуратура сообщила о приговоре украинским военным – нашим пленным. Над ними устроили целое судилище, причем руководил этим суд так называемой "ДНР".

33 украинских военнослужащих получили сроки от 27 лет до 29 лет, передает 24 Канал. Отбывать срок наши бойцы будут в колонии строгого режима.

Смотрите также "Мы еще когда-нибудь увидимся?" История Ольги, которая борется за возвращение мужа из плена и с раком

В чем обвиняют пленных

Они якобы применили запрещенные средства в вооруженном конфликте, обстреляв ряд населенных пунктов из самоходных артиллерийских установок. Все будто бы для того, чтобы "разрушить социальную инфраструктуру, запугать мирных граждан и убить их", поэтому оккупанты назвали это идеологической и политической враждой.

Речь о военных 36-й бригады морской пехоты и 17-й танковой бригады ВСУ. А населенные пункты, которые они якобы обстреляли, расположены в Донецкой области, – это Сартана, Талаковка, Старый Крым и еще некоторые.

Датами, когда состоялся обстрел, россияне назвали период с 24 февраля по 10 марта 2022, то есть уже шла полномасштабная война.

На видео, которое обнародовали оккупанты, заметно, что с украинскими пленными обходятся максимально жестоко. Их заставляют зайти в большую клетку в зале суда, согнувшись и опустив голову.

Приговор нашим пленным – вопиющий и циничный

Ведь 7 февраля Россия атаковала Киев, Николаев и ряд других городов. Погибло много людей, очень сильно разрушены дома. От кадров пожаров и разрушений просто сжимается сердце, а истории тех, кто выжил, заставляют плакать. Кто ответит за эти преступления, когда дорогущими ракетами лупят по городам? Когда мы увидим российских убийц в зале суда?

Впрочем, наказание постепенно приходит к виновным. Один из пилотов Ту уже пострадал, как бы оккупанты ни пытались его выгородить. А 7 февраля произошел взрыв на заводе в Удмуртии, где производят "Искандеры". Власть замекала о том, что это запланированные испытания, но ей не поверили даже сами россияне.