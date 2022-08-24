россия понимает только язык силы, – правозащитница сказала, как мы можем помочь пленным

россия полностью игнорирует нормы международного права по обращению с военнопленными. Поэтому Украина должна придавать этой теме как можно более широкую огласку.

Об этом 24 каналу рассказала правозащитница, координатор Медийной инициативы за права человека Татьяна Катриченко. По ее словам, к таким случаям относится судилище над азовцами, которое оккупанты собираются устроить в Мариуполе.

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"россия не интересуется своими военнопленными"

По словам Катриченко, повлиять на россию в вопросе военнопленных практически невозможно. Ведь российские захватчики не интересуются своими военными, оказавшимися в украинском плену, и не хотят забирать своих людей.

россия понимает только язык силы или аргументы, которые выгодны ему. Это единственное, чем можно заинтересовать российскую федерацию,

– подчеркнула правозащитница.

Что могут сделать украинцы

В сложившейся ситуации украинцы должны привлекать внимание мирового сообщества к военным преступлениям оккупантов.

Надо давить на россию, предоставлять как можно больше огласки теме военнопленных, а особенно – пыток военнопленных. Нужно больше рассказывать о трагедии в Оленовке, чтобы предотвращать подобные случаи,

– сказала Катриченко.

Также украинские власти должны обращаться в международные организации.

Как должен реагировать Красный Крест

В первую очередь речь идет о Красном Кресте, который может проверять условия содержания военнопленных.

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"Красный Крест должен не только говорить о том, что они пытаются что-то сделать . Представители организации должны заявлять о том, что на самом деле одна из сторон конфликта – то есть россия – не допускает их к военнопленным . В то же время Украина допускает их везде", – отметила правозащитница.

Она добавила, что такое заявление от Красного Креста было бы контроверсионным, но правдивым и целиком в рамках мандата организации.

Татьяна Катриченко рассказала о возможных последствиях судилища в Мариуполе: смотрите видео

Отношение россии к украинским военнопленным