Зеленский поручил представить четкую стратегию возвращения пленных

Владимир Зеленский поручил ГУР, СБУ и МВД представить четкую стратегию возвращения украинских пленных из России. Свои наработки эти структуры должны представить уже на следующей ставке.

Об этом президент Украины рассказал во время своего вечернего обращения. По словам Зеленского, этот процесс также предусматривает активную коммуникацию с родными пленных, передает 24 Канал.

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Что сказал Зеленский о стратегии возвращения пленных

В обращении глава государства поблагодарил каждое украинское подразделение, которое пополняет обменный фонд для нашего государства. По словам президента, это принципиально для нас – вернуть всех наших людей из российского плена.

И сегодня на ставке поручено структурам, которые занимаются обменами, – а это ГУР, СБУ и МВД, – максимально активно коммуницировать с родными украинских пленных. Прозрачно объяснять им, как формируются списки на обмен, кого реально вернуть сейчас,

– сказал украинский лидер.

В общем Зеленский объяснил, что он поручил представить четкую стратегию возвращения наших людей из российского плена. На следующей ставке от упомянутых структур должен быть соответствующий доклад.

В обращении президент также раскрыл цель операций Украины в Курской области. По словам Владимира Зеленского операции наших бойцов – это чисто вопрос безопасности для Украины, освобождение приграничья от российских военных.

До этого украинский лидер впервые официально подтвердил причастность ВСУ к прорыву границы в Курской области. Президент поблагодарил всех солдат и командиров за стойкость и решительные действия.