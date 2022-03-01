Украинцы постоянно вылавливают мародеров и самостоятельно наказывают их: курьезные случаи с фото
В Украине воры начали обворовывать магазины и частные квартиры, пользуясь военным временем и отсутствием людей. Однако украинцы самостоятельно вылавливают их и сильно наказывают.
Обычно мародеров привязывают к столбам или раздевают, чтобы они лучше усвоили урок. Редакция 24 канала собрала самые курьезные и "справедливые" случаи.
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Самые курьезные случаи наказания мародеров
Почти голый мародер в Николаеве
В Николаеве на днях поймали мародера. Жители решили его наказать самостоятельно – они сняли с него штаны и примотали к столбу. "Мародер случайно сам себя привязал к столбу", – написал глава городской ОГА Виталий Ким.
В Николаеве поймали мародера и примотали его к столбу / Фото Novosti
О мародере сообщил директор одного из магазинов строительных материалов, вблизи которого он обнаружил вора.
В Чугуеве мародер "поцеловался" со столбом
Во вторник, 1 марта, в Чугуеве (Харьковщина) поймали первого в городе мародера, поэтому его сразу решили хорошо проучить.
Мародера привязали скотчем к столбу и несколько раз сфотографировали. А еще ему положили листок с надписью "Я мародер" в рот.
Первый чугуевский мародер / Фото фейсбук Руслан Овчаренко
Известно, что злоумышленник задержан полицией.
Пьяных мародеров привязали к дереву
В Николаеве двое мужчин ночью разбили окно и залезли в ресторан "Подкова", где напились и спокойно заснули.
Там их и нашли бдительные граждане. Воров вытащили на улицу, избили, а потом, уже традиционно, примотали пленкой к "позорному столбу", которым на этот раз выступило дерево.
Пьяного мародера привязали к дереву
В сети обнародовали фото, как расправляются с мародерами в разных городах Украины. Обычно их привязывают к столбам пищевой пленкой или скотчем. Большинство фото из Киева или Харьковской области.
Мужчину избили за мародерство и привязали веревкой к столбу / Фото из соцсетей
Мародера пленкой примотали к столбу и подписали / Фото из соцсетей
Двух мародеров пленкой примотали к одному столбу / Фото из соцсетей
Добавим, что советник министра МВД Вадим Денисенко призвал стрелять по мародёрам без предупреждения. Ибо вместо того, чтобы идти на войну, некоторые мужчины идут грабить магазины и заниматься мародерством. Поэтому нужно наказывать таких преступников.