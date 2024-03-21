Рада одобрила в первом чтении законопроект о декларировании оружия, полученного во время войны

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который направлен на совершенствование порядка получения огнестрельного оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Еще раньше в обществе бушевали жаркие дискуссии относительно легализации оружия. По состоянию на сейчас Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект.

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Что известно об этом законопроекте

Заместитель главы МВД Украины сообщил, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Согласно обнародованным данным, основные положения вышеупомянутого проекта закона заключаются в том, что:

человек, нашедший или получивший оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать. Эту процедуру сделают бесплатной и упрощенной;

гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы. После этого в течение 24 часов он должен или задекларировать их, или сдать;

если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия, то его будут изымать органы Национальной полиции.

Таким образом, по словам Драпьятого, гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения.

По состоянию на сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.

Легализация оружия в Украине: коротко