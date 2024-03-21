Рада одобрила в первом чтении законопроект о декларировании оружия, полученного во время войны
Источник:МВД Украины
Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который направлен на совершенствование порядка получения огнестрельного оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
Еще раньше в обществе бушевали жаркие дискуссии относительно легализации оружия. По состоянию на сейчас Верховная Рада поддержала в первом чтении соответствующий законопроект.
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Что известно об этом законопроекте
Заместитель главы МВД Украины сообщил, что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
Согласно обнародованным данным, основные положения вышеупомянутого проекта закона заключаются в том, что:
- человек, нашедший или получивший оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать. Эту процедуру сделают бесплатной и упрощенной;
- гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы. После этого в течение 24 часов он должен или задекларировать их, или сдать;
- если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия, то его будут изымать органы Национальной полиции.
Таким образом, по словам Драпьятого, гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения.
По состоянию на сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.
Легализация оружия в Украине: коротко
- 23 февраля 2022 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о гражданском огнестрельном оружии. Министр обороны Алексей Резников призвал парламентариев разрешить использовать оружие для самозащиты гражданских людей. Он отмечал, что только так можно обезопасить людей.
- Однако заметим, что законопроект №5708 "О праве на гражданское огнестрельное оружие" внесли в Верховную Раду еще в июне 2021 года. Однако до конца того года парламент так и не успел его рассмотреть.
- 23 июня в Украине полноценно заработал Единый реестр оружия. Это способствует легкому получению информации о зарегистрированном оружии. Также сообщалось об упрощении процедуры получения разрешений в сфере оборота оружия благодаря диджитализации услуг.
- Алексей Данилов уверен, что после завершения войны в Украине вступит изменений законодательство по обороту оружия. Секретарь СНБО неоднократно заявлял, что соседство с Россией требует от каждого украинца иметь в доме пулемет. Чиновник поддерживает легализацию оружия в Украине.