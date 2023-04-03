Ремонтировал "Жигули", а на СТО пригнали Mercedes, – Игнат о переходе на западные истребители
Украина стремится получить западные истребители, чтобы увеличить свои шансы на борьбу с Россией в небе. Переход на западные самолеты требует подготовки не только пилотов, но и инженеров.
Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона прокомментировал, когда Украина может получить западные самолеты, пишет 24 Канал. По его словам, перебрасывание техники не займет много времени.
Смотрите также Изменят ход войны: основные характеристики F-16 и позиция Запада по передаче самолетов Украине
Инженеров нужно готовить параллельно с подготовкой пилотов
Больше времени займет подготовка технической документации и инженеров, которые будут обслуживать самолеты.
"Не менее важен процесс, чем подготовка пилотов. Их (инженеров – 24 Канал) тоже нужно подготовить", – подчеркнул Юрий Игнат.
Полковник отметил, что до сих пор украинские инженеры имели дело с советской техникой, существенно отличающейся от западной. Он провел аналогию с советскими и западными автомобилями.
Это как будто ты всю жизнь ремонтировал "Жигули", а тебе на СТО пригнали Mercedes. Бери разбирай и ремонтируй. Это важный процесс, который нужно проводить параллельно с подготовкой пилотов,
– сказал Игнат.
Инфраструктура аэродромов – это не самый сложный вопрос
Кроме того, представитель Воздушных Сил ВСУ добавил, что важное значение имеет адаптация инфраструктуры аэродромов. "У нас много аэродромов – десятки разных, штатных и оперативных, откуда наши пилоты выполняют боевые задания", – добавил Игнат.
Полковник в очередной раз опроверг миф о том, что западные самолеты якобы не смогут взлетать в Украину. Он напомнил, что американские летающие слетали в Миргороде Полтавской области, а F-15 были в Хмельницкой области.
Игнат уверяет, что инфраструктура – это не самый сложный вопрос и он не будет камнем преткновения. По его словам, главное – это политическое решение.
Спикер подчеркнул, что должна быть авиационная коалиция, которая решит, какой тип истребителя получит Украина и когда. Игнат заявил, что Украине нужно как можно скорее получить самолеты, чтобы противостоять России, которая преобладает количественно и технологично.
Он отметил, что преимущество в воздухе имеет ключевое значение и обеспечит успех сухопутным операциям.
Какая позиция на Западе по передаче истребителей
- Официальные лица в Киеве не раз заявляли, что Украине нужны западные истребители. В Украине определились, что нашим войскам нужны американские многоцелевые самолеты F-16.
- Юрий Игнат в интервью 24 Канала рассказывал, что F-16 станут частью ПВО Украины, ведь могут эффективно сбивать российские ракеты. Причем Игнат подчеркивал, что Украина не намерена атаковать территорию России.
- Некоторые страны Запада, в том числе Польша и Нидерланды, поддерживают передачу Украине F-16. Вместо этого против этого решения высказалась Германия.
- Важное значение имеет позиция США, ведь F-16 – это американский самолет. В США заявили, что пока не планируют принимать решение о передаче Украине F-16.
- Кроме того, в Пентагоне утверждают, что Украине сейчас нужно другое оружие, отметив, что рано или поздно Киев получит истребители.