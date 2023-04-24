МиГ-29 не помогут завоевать преимущество в воздухе: почему нужны F-16 и сколько

МиГ-29, которые передают Украине партнеры, безусловно важны для поддержания способности боевой авиации. Но они не позволят завоевать преимущество в воздухе.

Об этом в эфире 24 Канала заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он отметил, что враг в 5 – 6 раз противостоит по количеству своей авиации. И технически российские радары не дадут шансов украинским МиГ и Су.

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"Если в первые дни войны можно было еще рассчитывать на прикрытие ПВО, то сейчас враг имеет серьезное насыщение на линии столкновения, дистанционно видит самолеты втрое, а то и дальше, имеет дальнобойные ракеты. Мы должны понимать, что противостоять такой авиации России, хотя она и не самая лучшая, сможет F-16", – отметил спикер.

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Юрий Игнат отметил, что количество истребителей зависит от боевой возможности обслуживания и обеспечения работы, а это в военное время сделать не так просто. Поэтому на данном этапе говорится об эскадрилье. Отметим, что это подразделение, состоящее из нескольких военных самолетов одного типа от 12 до 24, иногда разделенных на три или четыре звена.

"Это подразделение, которое может выполнять отдельно поставленную задачу по ударам по разным целям. Будем надеяться, что дадут достаточно", – сказал спикер.

Он также добавил, что после победы Украине нужна мощная авиационная группировка и возможность заменить старую советскую технику современными образцами.

Нам нужно достаточно самолетов. Речь может идти о 4 – 5 бригадах по решению военного руководства. То есть от 150 до 200 самолетов включая с учебными,

– сказал Игнат.

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