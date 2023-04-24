Про це в ефірі 24 Каналу заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він наголосив, що ворог у 5 – 6 разів протистоїть за кількістю своєї авіації. І технічно російські радари не дадуть шансів українським МіГ та Су.

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"Якщо в перші дні війни можна було ще розраховувати на прикриття ППО, то зараз ворог має серйозне насичення на лінії зіткнення, дистанційно бачить літаки втричі, а то й далі, має далекобійні ракети. Ми маємо розуміти, що протистояти такій авіації Росії, хоча вона і не є найкращою, зможе F-16", – відзначив речник.

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Скільки треба F-16

Юрій Ігнат відзначив, що кількість винищувачів залежить від бойової спроможності обслуговування та забезпечення роботи, а це у воєнний час зробити не так просто. Тому на даному етапі мовиться про ескадрильї. Зазначимо, що це підрозділ, який складається з кількох військових літаків одного типу від 12 до 24, іноді розділених на три або чотири ланки.

"Це підрозділ, який може виконувати окремо поставлене завдання по ударам по різним цілям. Будемо сподіватися, що дадуть достатньо", – сказав речник.

Він також додав, що після перемоги Україні треба потужне авіаційне угрупування і можливість замінити стару радянську техніку на сучасні зразки.

Нам треба достатньо літаків. Мова може йти про 4 – 5 бригад за рішенням військового керівництва. Тобто від 150 до 200 літаків включаючи з навчальними,

– сказав Ігнат.

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