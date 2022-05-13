Украине нужны ракетные системы залпового огня и авиация, – Кулеба обратился к G7

Украина нуждается в ракетных системах залпового огня и авиации, чтобы остановить имперские амбиции президента России Владимира Путина. Такую помощь Украина просит у стран G7.

Украина ведет переговорами с G7 о предоставлении РСЗО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях встречи G7 в Германии констатировал, что ситуация с поставкой оружия улучшилась. Но он подчеркнул, что нужно обеспечить постоянные поставки.

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Украинский министр напомнил, что в начале апреля в Брюсселе его повесткой дня было исключительно оружие. По словам Кулебы, ситуация улучшилась благодаря США и некоторым европейским странам.

В последний раз на встрече G7 я просил о трех вещах: оружии, оружии и еще раз оружии. С тех пор ситуация улучшилась благодаря поставкам гаубиц из США и некоторых европейских стран.

– сказал он.

Кулеба заявил, что поставки оружия должны продолжиться, чтобы у Украины были все средства не только остановить Россию, но и победить оккупанта. Для этого, как сказал Кулеба, Украина нуждается в ракетных системах залпового огня (РСЗО) и авиации.

Глава МИД Украины сообщил, что с представителями G7 ведутся переговоры о возможности предоставления РСЗО. Что касается авиации, то, по словам министра, вопрос до сих пор открыт.

Второй пробел, который нужно заполнить – это авиация. Это стало громкой историей за последние 2,5 месяца, и вопрос остается нерешенным. Но в отличие от вопроса с РСЗО, я не вижу незамедлительного решения этой проблемы,

– резюмировал Кулеба.

Помощь Украине: последние новости

В Евросоюзе хотят выделить еще 500 млн евро на вооружение Украины. Такую инициативу высказал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Помощь в размере 30 миллиардов евро Украине планируют предоставить страны G7. По информации СМИ, этот вопрос планируется рассмотреть в ближайшее время.

Позитивный сигнал Украина получила от Германии. Немецкий министр Анналена Бербок сообщила, что Германия будет поставлять Украине современное оружие и учить наших бойцов.

Важным для Украины стало подписание президентом США Джозефом Байденом закона о ленд-лизе. Соответствующий закон, принятый впервые со Второй мировой войны, упростит поставки оружия в Украину.

Весь цивилизованный мир на стороне Украины и помогает нашей стране в войне с Россией. Поэтому в Москве невероятно боятся и угрожают ядерным оружием.

В США также решили выделить Украине 40 миллиардов долларов помощи. Но пророссийский сенатор США Рэнд Пол пытается блокировать этот закон.

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