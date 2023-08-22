Поможет вернуть Крым: в Forbes назвали, какая ракета к F-16 поставит Путина на колени
Источник:Forbes
Американские истребители F-16 могут сыграть решающую роль в возвращении Крыма. Чтобы использовать F-16 в полную силу, Украине нужны ракеты JASSM.
Оружие, которое могут нести истребители F-16, имеет наибольшее значение в условиях войны с Россией. Речь идет о современных ракетах "воздух-воздух" и "воздух-земля", а также бомбах с точной наводкой.
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Украине нужны ракеты JASSM для самолетов F-16
F-16 в сочетании с современными ракетами позволит Украине наносить удары по российским позициям в глубине оккупированной территории, не подвергая наших пилотов атаке вражеской ПВО.
Как пишет Forbes, ракета, которая может принести наибольшую пользу Украине – это Lockheed Martin Joint Air-to-Surface Strike Missile.
Это малозаметная крылатая ракета с дальностью полета около 370 километров. Масса боевой части около 450 килограмм. По данным издания, JASSM все еще находится в списке пожеланий Киева.
До тех пор, пока Соединенные Штаты не одобрят передачу JASSM Украине, украинские F-16 будут летать не в полную силу,
– говорится в сообщении.
Соединив F-16 с JASSM, украинские ВВС смогут удвоить свои силы по ударам по тылу россиян.
Расширение группировки крылатых ракетных войск может помочь Украине в достижении одной из главных целей – освобождении Крымского полуострова.
Forbes отмечает, что цель контрнаступления Украины на Юге состоит в том, чтобы прервать сухопутные коммуникации России в Крым. Издание пишет, что F-16, оснащенные JASSM, могут помочь Киеву воплотить план с гораздо меньшими потерями.
F-16, оснащенные JASSM, могут сыграть решающую роль в реализации долгосрочного плана возвращения Крыма без боя.
Украина получит истребители F-16: главное
- После того как США в августе одобрили передачу Украине истребителей F-16, Нидерланды и Дания сообщили, что поставят самолеты нашей стране.
- Нидерланды передадут Украине 42 самолета F-16, а также 19 истребителей украинской армии поставит Дания.
- Глава правительства Дании Метте Фредериксен сообщила, что 70 украинцев находятся на территории ее страны и проходят учения. Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат уточнил, что среди тех 70 украинцев не только пилоты, но и авиаторы.
- По результатам визита Владимира Зеленского в Афины в Греции решили тоже обучать украинских пилотов. К обучению готовы присоединиться США, если будет такая потребность.