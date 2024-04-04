Россия засыпает все КАБами: у Зеленского назвали единственный способ противодействия
Россия воюет не с военными, а с гражданским населением Украины. Оккупанты сбрасывают КАБы по всей линии фронта, буквально засыпают ими. Харьков, Сумы, Херсон, Чернигов, Запорожье – всегда под угрозой ударов.
Только в течение марта страна-агрессор использовала более 3 тысяч управляемых авиационных бомб. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу назвал единственный метод противодействия КАБам.
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Что поможет бороться с КАБами
Как отметил советник главы ОПУ, бороться с КАБами поможет исключительно тактическая авиация – истребители-перехватчики F-16, которые после получения рассредоточат по всей линии фронта. Известно, что Украине предоставят около 50 самолетов. Впрочем, было бы лучше, если бы количество увеличилось до 75 – 80 единиц.
Они будут эффективно работать, потому что плечо поражения у них больше, чем у тактической авиации России. Они смогут их далеко отогнать от линии фронта. Тогда это будет существенно влиять на ход событий по линии фронта,
– подчеркнул Подоляк.
Как противодействовать ракетам и дронам
Также за март Россия использовала более 400 ракет и 600 "Шахедов". Оккупанты уничтожают гидроэнергетику, электрические и тепловые станции. Президент Украины Владимир Зеленский постоянно говорит партнерам, какое оружие дополнительно необходимо нашему государству для защиты населения и различных объектов.
Если против баллистических и гиперзвуковых ракет хорошо работают системы ЗРК Patriot, нужно дополнительно предоставить Украине 5 – 6 таких установок. Если против крылатых ракет и "Шахедов" эффективно работают NASAMS и IRIS-T, нужно дополнительно поставить Киеву определенное количество систем.
Более того, дальнобойное оружие нужно. Почему? В городах концентраций наша разведка точно понимает "где" и "что" надо уничтожать. Например, знают, что надо уничтожать в Крыму, чтобы полуостров перестал быть военной базой обеспечения оккупационной группировки,
– отметил Михаил Подоляк.
Украине не хватает объективных и субъективных вещей
Объективных – постепенное увеличение инвестиции в военные производства в странах-партнерах Украины. Наращивание снарядного, ракетного, дронового изготовления, которое понемногу будет идти украинским военным на фронт. И однажды увидим существенную разницу между тем, что есть сегодня и между тем, что будет завтра. Но это займет определенное время.
Я здесь с пониманием отношусь. Хотя с непониманием отношусь к тому, что это надо было все делать год и полтора года назад, а не ждать, что Россия вернется к адекватному состоянию,
– сказал советник председателя ОПУ.
Субъективных – минимизация влияний пророссийского лобби. Говорится обо всех ультрарадикалах: правые, левые, более пассионарные, более харизматичные. Они влияют на общественные мнения, имеют определенные электоральные возможности и варианты. Они ведут себя агрессивно, потому что понимают, что все разбалансировано.
Всегда все эти пассионарные деятели и партии в такие нестабильные времена ведут себя гораздо агрессивнее. Почему? Потому что понимают, что электорально могут получить не 1,5%, а 15%. Поэтому они занимают активную информационную позицию. И одновременно пророссийскую и активно влияют на общественное мнение,
– подчеркнул Подоляк.
Они не готовы выйти из "мыльных пузырей", хотя понимают все риски в отношении России: что это неадекватная страна, что Владимир Путин является маниакально настроенным человеком с переоцененными идеями, что с ним не о чем договариваться. Несмотря на это, не могут выйти из "летаргии" традиционной для последних 20 лет политического процесса в западных элитах.
Эти люди пока не готовы взять на себя ответственность, вести себя более действенно, актуально и агрессивно. То есть принимать быстрые решения. Однако постепенно происходят изменения. Подоляк видит существенное изменение риторики не только у представителей Восточной и Северной Европы, но также и у представителей классической, консервативной, старой Европы: Франции, Германии, Италии, Нидерландов. Это хорошая новость. Единственная проблема – время.
F-16 для Украины: главное
- Дания планирует первой передать Украине многоцелевые истребители. Первые самолеты украинские военные должны получить летом. По предварительным данным, 6 F-16 доставят в наше государство.
- Бельгия выделила 100 миллионов евро помощи для Украины, которые направят на эксплуатацию и содержание F-16. Также Нидерланды выделили 150 миллионов на покупку боеприпасов для этих самолетов.
- В Великобритании уже закончилось обучение 10 украинских пилотов. Далее летчики должны пройти летную подготовку в Военно-воздушных силах Франции. А уже после начнут тренировки на F-16.