Первые Marder и боеприпасы для Gepard: в Rheinmetall назвали даты по поставкам их в Украину
Источник:CNN
Весь мир продолжает поддерживать Украину в борьбе с российским агрессором. В скором времени нашей стране должны передать боевые машины Marder и партию боеприпасов для зенитных комплексов Gepard.
Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall назвал даты передачи Украины этой помощи. Кстати, ранее в Германию прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder.
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Когда Украине отправят Marder и боеприпасы для Gepard
Как рассказал директор компании Армин Паппергер, первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину к июлю 2023 года.
Кроме того, 20 боевых машин Marder могут отправить в Украину к концу марта. По словам Паппергера, его компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила".
С производства оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену,
– отметил Паппергер.
Военная помощь Украине: последние новости
- Греция заявила, что готова подождать со снабжением немецких БМП Marder. В греческом Минобороны сказали, что Украине они гораздо нужнее.
- Кстати, французский лидер Эммануэль Макрон пообещал, что его страна будет поставлять Украине бронемашины.
- Германия обратилась к странам-владельцам боеприпасов для зенитных установок Gepard с просьбой предоставить снаряды Украине. Берлин подчеркнул, что не следует прикрываться нейтральностью.
- Напомним, что компания Rheinmetall возобновила производство боеприпасов для зенитных орудий Gepard. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.