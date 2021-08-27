В Украине создадут кибервойска: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по киберобороне государства. Документ предусматривает, в частности, создание нового подразделения войск.

У Зеленского отметили, что формирование таких войск необходимо для предотвращения вооруженного конфликта и отпора вооруженной агрессии в киберпространстве. Указ вступил в силу 26 августа.

Ранее Украина подала запрос на присоединение к Объединенному центру по киберобороне НАТО

Какое задание получило правительство

Кабинету министров поручили безотлагательно рассчитать потребности относительно объема материально-технических и финансовых ресурсов, необходимых для создания и обеспечения надлежащего функционирования кибервойск.

Кроме этого, нужно проанализировать, сколько человек должно служить в новом подразделении – с учетом оптимального соотношения военных, работников Минобороны, а также зачисленных в запас, резервистов и других.

Что этому предшествовало

Совет нацбезопасности и обороны поддержал создание кибервойск в Украине во время заседания 14 мая. Вопрос рассматривали в тайном режиме.

Появление нового военного подразделения предусматривает стратегия развития кибербезопасности Украины до 2026 года, одобренная в тот же день.

Впоследствии, в июне, СНБО ввел санкции против киберпреступников, которые причастны к разработке и деятельности вируса NotPetya.

Комментируя кибератаки на государственные сайты, секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что это – "еще хуже, чем атомное оружие".

На все это у чиновников есть 2 месяца. За это время нужно разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о создании и функционировании кибервойск в Украине.