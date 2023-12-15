Деньги будут: в ЕС заверили, что профинансируют Украину, несмотря на вето от Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что заблокировал выделение помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. В ЕС заявили, что выполнят свое политическое обещание, предоставленное Киеву, вопреки протесту Будапешта.

Ночью 15 декабря лидеры стран ЕС решали вопрос предоставления Украине финансового "мегапакета". За проголосовали – 26 политиков, против – один.

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Помощь все равно будет

Президент Европейского совета Шарль Мишель после голосования заявил, что, несмотря на венгерское вето, Украина все равно получит помощь.

Он отметил, что членам ЕС удалось выстроить единую позицию по поддержке Киева. И хотя Орбан ветировал выделение средств, "есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет", подчеркнул Мишель.

ЕС выполнит обещание предоставленное Украине

Также Шарль Мишель заверил, что ЕС выполнит предоставленное Украине политическое обещание. Правда, он не уточнил, как именно, отметив, что есть разные инструменты, чтобы это обеспечить.

ЕС может принять решение о финансовой помощи Украине в обход вето от Венгрии. Президент Европейского совета не сказал, планируют ли другие члены ЕС поступить именно так.

По словам президента Евросовета, "мегапакет" для Украины не был отклонен, а только отложен. Лидеры ЕС специально для его принятия соберутся в январе на внеочередном саммите.

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