Украинец Говоров выиграл бронзу на этапе Кубка мира в России

Украинский пловец Андрей Говоров завоевал бронзовую медаль на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходил в российской Казани.

На дистанции 50 метров вольным стилем Говоров финишировал третьим с результатом 22,03 секунды, а в финал украинец попал со временем 22,04 секунды. Опередили украинца американец Майкл Эндрю (21,99) и россиянин Владимир Морозов (21,49).

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Отметим, что в Казани Говоров еще выступит на дистанции 50 метров баттерфляем, где он является действующим чемпионом Европы.

Напомним, Андрей Говоров является рекордсменом мира и действующим чемпионом Европы на дистанции 50 метров баттерфляем. На Олимпиаде в Рио украинец занял 5 место на дистанции 50 метров вольным стилем.

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