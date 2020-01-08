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      Украинец, который не полетел самолетом МАУ из Ирана, рассказал о случае, который его спас

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      Андрей Бузаров не сел на самолет МАУ из Ирана и спасся от катастрофы / facebook.com/andrey.buzarov

      Украинский политаналитик, востоковед Андрей Бузаров мог быть среди пассажиров рейса PS 752 авиакомпании МАУ, который разбился 8 января в Иране. Бузаров планировал лететь из Тегерана 8 января, однако в офисе МАУ ему посоветовали купить билет на 9 января через его более низкую стоимость. Поэтому политаналитик так и сделал и этот случай спас ему жизнь.

      "Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 января, потому что не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы полететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ (9 января), то его только что МАУ отменила", – написал Бузаров в фейсбуке.

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      Он также рассказал в комментарии "Радио Свобода", что он планировал вылететь из Тегерана 8 января, поскольку конференция, участником которой был Бузаров, заканчивалась 7 января.

      Но я решил взять билеты на более позднюю дату, в самой МАУ мне посоветовали взять на 9-е число, поскольку билеты были дешевле. Да и я хотел еще день побыть в Тегеране, посмотреть достопримечательности,
       рассказал политаналитик.

      Заметим, что ранее в СНБО Украины сообщили, что на самолет МАУ не сели 2 человека и таким образом спаслись от гибели в катастрофе.

      Смотрите видео о крушении самолета МАУ в Иране:

      К теме: Все о погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцах

      Главное об авиакатастрофе украинского самолета в Иране

      • Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.
      • Самолет был изготовлен в 2016 году и получен прямо с завода Boeing. Самолет был исправен и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020 года.
      • Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.
      • Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.
      • 2 человека не сели на этот рейс.
      • Что касается возможных причин катастрофы, то по предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя. Однако точные причины еще предстоит выяснить.
      • Посольство Украины в Иране сначала заявило, что исключается версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы. Однако затем информацию об этом удалили из официального сайта.

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      Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: полный список погибших пассажиров
      сегодня
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: авиация Жертвы МАУ Авиакатастрофа МАУ в Иране Новости Украины Аварии и ДТП Катастрофа
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