Украинец, который не полетел самолетом МАУ из Ирана, рассказал о случае, который его спас

Украинский политаналитик, востоковед Андрей Бузаров мог быть среди пассажиров рейса PS 752 авиакомпании МАУ, который разбился 8 января в Иране. Бузаров планировал лететь из Тегерана 8 января, однако в офисе МАУ ему посоветовали купить билет на 9 января через его более низкую стоимость. Поэтому политаналитик так и сделал и этот случай спас ему жизнь.

"Организаторы конференции настояли, чтобы я купил билет на 8 января, потому что не была предусмотрена оплата за отель, но я взял все-таки на 9 и сам сегодня оплатил еще один день в гостинице, чтобы полететь бортом МАУ. Что касается завтрашнего рейса МАУ (9 января), то его только что МАУ отменила", – написал Бузаров в фейсбуке.

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Он также рассказал в комментарии "Радио Свобода", что он планировал вылететь из Тегерана 8 января, поскольку конференция, участником которой был Бузаров, заканчивалась 7 января.

Но я решил взять билеты на более позднюю дату, в самой МАУ мне посоветовали взять на 9-е число, поскольку билеты были дешевле. Да и я хотел еще день побыть в Тегеране, посмотреть достопримечательности,

– рассказал политаналитик.

Заметим, что ранее в СНБО Украины сообщили, что на самолет МАУ не сели 2 человека и таким образом спаслись от гибели в катастрофе.

Смотрите видео о крушении самолета МАУ в Иране:

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Главное об авиакатастрофе украинского самолета в Иране

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ выполнял рейс PS 752 Тегеран – Киев и разбился утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране.

Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами военные базы США в Ираке.

Самолет был изготовлен в 2016 году и получен прямо с завода Boeing. Самолет был исправен и последнее техническое обслуживание прошел 6 января 2020 года.

Погибли все 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы: 2 пассажиров и 9 членов экипажа.

Жертвы среди иностранцев: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца, 3 британца. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.

2 человека не сели на этот рейс.

Что касается возможных причин катастрофы, то по предварительным данным, авария произошла из-за неисправности двигателя . Однако точные причины еще предстоит выяснить.

. Однако точные причины еще предстоит выяснить. Посольство Украины в Иране сначала заявило, что исключается версия теракта или ракетной атаки как причины катастрофы. Однако затем информацию об этом удалили из официального сайта.



Місце падіння літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу