Украинец Михайлюк хочет больше игровой практики

Украинский форвард "Лейкерс" Святослав Михайлюк рассказал о своей ностальгию по играм за "Канзас".

Михайлюк в перерыве между играми регулярного чемпионата НБА успел посетить игру своей родной университетской команды – "Канзас Джейхоукс" – и рассказал о своих впечатлениях.

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Я планировал как-то посетить матч "Канзаса". У нас завтра игра, сегодня была тренировка, я решил отправиться в Аризону на матч "Канзаса". Так сильно хочу играть. Скучаю очень по "Канзасу", это были отличные 4 года в моей жизни. Сказал бы, лучшие 4 года в моей жизни,

– сказал Михайлюк.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата НБА "Лейкерс" уступил "Мемфису", Михайлюк в этой игре не участвовал.

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