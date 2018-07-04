Украинец Михайлюк стал самым результативным игроком "Лейкерс" в матче против "Майами"

Украинский защитник Святослав Михайлюк не спас "Лос-Анджелес Лейкерс" от поражения в матче Летней лиги НБА, в котором его команда уступила "Майами Хит" со счетом 74:89.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

"Лейкерс" потерпели второе поражение подряд в рамках Летней лиги НБА.

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Однако, Святослав Михайлюк вновь провел хороший поединок, набрав больше всего очков в своей команде – 12, добавив к ним 4 подбора, 2 ассиста и 2 перехвата. Также на его счету одна потеря и один персональный фол.

21-летний Святослав Михайлюк ранее был выбран "Лейкерс" на Драфте под общим 47-м номером.

Напомним, в первом матче Летней лиги против "Сакраменто", "Лейкерс" также потерпели поражение. Следующий матч в Летней лиге НБА команда Михайлюка сыграет против "Голден Стейт Вориорз".

"Лейкерс" – "Майами" 74:89 (19:31, 15:22 16:26 24:10)