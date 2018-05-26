Украинец Омельчук завоевал золото на Кубке мира по стрельбе и установил новый мировой рекорд

Украинское золото в Мюнхене. Очередной этап Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета стал бенефисом Олега Омельчука.

Украинец не только справился с мишенями лучшее из всех участников на 10-метровой дистанции.

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Омельчук сумел набрать в итоге 243,6 балла, что стало новым мировым рекордом.

В целом же на пути к завоеванию золотой награды наш спортсмен совершил лишь четыре выстрела, которые весили меньше 10 баллов.