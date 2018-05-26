Украинец Омельчук завоевал золото на Кубке мира по стрельбе и установил новый мировой рекорд
Украинское золото в Мюнхене. Очередной этап Кубка мира по стрельбе из пневматического пистолета стал бенефисом Олега Омельчука.
Украинец не только справился с мишенями лучшее из всех участников на 10-метровой дистанции.
Читайте также: Финал Лиги Чемпионов: кто из высокопоставленных чиновников и знаменитостей поселил у себя фанов бесплатно
Омельчук сумел набрать в итоге 243,6 балла, что стало новым мировым рекордом.
В целом же на пути к завоеванию золотой награды наш спортсмен совершил лишь четыре выстрела, которые весили меньше 10 баллов.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии