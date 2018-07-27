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Украинец Сергей Полунин и Летиция Каста снялись для культового календаря Pirelli 2019

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Украинская звезда балета Сергей Полунин достигает немалых успехов не только на сцене и в кино, но и а на модных площадках. На этот раз он снялся для календаря Pirelli 2019, фотографом которого стал Альберт Уотсон.

Ежегодно легендарный календарь Pirelli собирает на своих страницах лучших звезд Голливуда, модной и музыкальной индустрии. Пока финальных фотографий календаря еще нет, но в сети уже можно разглядеть волшебные фото из бекстейджа.

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В новом календаре будут рассказывать вымышленные истории четырех женщин, героинями которых стали модели Джиджи Хадид, актрисы Джулия Гарнер и Летиция Каста, и танцовщица Мисти Коупленд. Также на страницах календаря появятся такие фигуры как модель Астрид Эйка, дизайнер Александр Вэнг, танцовщик Сергей Полунин и артист балета Кальвин Роял III.

Сергей Полунин и Летиция Каста для Pirelli 2019


Сергей Полунин и Летиция Каста для Pirelli 2019


Сергей Полунин для Pirelli 2019

Съемки проходили еще в апреле в Майами и Нью-Йорке.

Теги: LifeStyle Голливуд Мода Джиджи Хадид Фотоновости
Источник: Fashionista
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