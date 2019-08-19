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      Украинец смертельно травмировался на фабрике в Польше: его затянуло в механизм

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      В Польше на фабрике LG серьезно травмировался 28-летний украинец: мужчина умер в больнице
      В Польше на фабрике LG серьезно травмировался 28-летний украинец: мужчина умер в больнице / Gazeta Wroclawska

      Вблизи польского Вроцлава на фабрике LG, где производят аккумуляторы для электромобилей, серьезно травмировался 28-летний украинец. Впоследствии в результате полученных травм мужчина умер в больнице.

      По информации местного издания Gazeta Wroclawska, инцидент случился в субботу, 17 августа, на производственной линии завода.

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      Украинца затянуло в механизм, в результате чего он получил серьезную травму позвоночника. Издание пишет, что машина зажала грудную клетку мужчины и повредила ему ключицу. Кроме того, цепочка на шее пережала горло.

      В больницу 28-летнего рабочего фабрики доставили в тяжелом состоянии. К сожалению, медики так и не смогли спасти ему жизнь.

      Заместитель окружного инспектора по вопросам труда во Вроцлаве Анджей Погорский рассказал, что по факту гибели украинца сейчас идет следствие.

      Этим делом также заинтересовалась прокуратура. Заметим, что на место трагедии сразу прокурора не вызвали, поскольку в Польше это происходит только в случае несчастных случаев с мгновенными летальными последствиями. А тут украинец умер в больнице. Добавим, что по представлению вроцлавской прокуратуры провели вскрытие его тела.

      Это уже не первый случай, когда украинцы гибнут на заработках в Польше. В частности, в начале августа в городке Погорска Воля погиб 37-летний гражданин Украины, работавший на строительстве нового газопровода. Его смерть наступила в результате того, что 10-тонная труба вырвалась из предохранителей и рухнула в ров, где собственно и находился украинец.

      ДРУГИЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ УКРАИНЦЕВ В ПОЛЬШЕ:

      За последние 5 лет число украинцев, которые перебрались в Польшу, выросло в 5 раз. К слову, в первом квартале 2019 года Польша предоставила 186,5 тысячам граждан Украины вид на жительство. Кроме того, по последним данным, в Польше сейчас работают 1,5 миллиона украинцев – в эту цифру также входят те, кто работает нелегально. Интересно, что здесь наши соотечественники в месяц могут заработать минимум 800-900 евро.

      Кстати, 12 украинцев задержали в Польше на нелегальной фабрике сигарет

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Заробитчане Новости Польши
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