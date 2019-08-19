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      Українець смертельно травмувався на фабриці в Польщі: його затягнуло в механізм

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      У Польщі на фабриці LG серйозно травмувався 28-річний українець: чоловік помер у лікарні
      У Польщі на фабриці LG серйозно травмувався 28-річний українець: чоловік помер у лікарні / Gazeta Wroclawska

      Поблизу польського Вроцлава на фабриці LG, де виробляють акумулятори для електромобілів, серйозно травмувався 28-річний українець. Згодом унаслідок отриманих травм чоловік помер у лікарні.

      За інформацією місцевого видання Gazeta Wroclawska, інцидент трапився у суботу, 17 серпня, на виробничій лінії заводу.

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      Українця затягнуло у механізм, унаслідок чого він зазнав серйозної травми хребта. Видання пише, що машина затиснула грудну клітку чоловіка та пошкодила йому ключицю. Крім того, ланцюжок на шиї перетиснув горло.

      До лікарні 28-річного робітника фабрики доправили у важкому стані. На жаль, медики так і не зуміли врятувати йому життя.

      Заступник окружного інспектора з питань праці у Вроцлаві Анджей Погорський розповів, що за фактом загибелі українця наразі триває слідство.

      Цією справою також зацікавилася прокуратура. Зауважимо, що на місце трагедії одразу прокурора не викликали, оскільки у Польщі це відбувається лише у разі нещасних випадків з миттєвими летальними наслідками. А тут українець помер у лікарні. Додамо, що за поданням Вроцлавської прокуратури провели розтин його тіла.

      Це вже не перший випадок, коли українці гинуть на заробітках у Польщі. Зокрема, на початку серпня у містечку Погорська Воля загинув 37-річний чоловік, що працював на будівництві нового газопроводу. Його смерть настала внаслідок того, що 10-тонна труба вирвалася із запобіжників і завалилася у рів, де власне й перебував українець.

      інші випадки смерті українців у польщі: 

      За останні 5 років число українців, що перебралося до Польщі зросло у 5 разів. До слова, у першому кварталі 2019 року Польща надала 186,5 тисячам громадян України посвідки на проживання. Крім того, за останніми даними, у Польщі зараз працюють 1,5 мільйона українців – до цієї цифри також входять ті, хто працює нелегально. Цікаво, що тут наші співвітчизники в місяць можуть заробити щонайменше 800-900 євро.

      До речі, 12 українців затримали у Польщі на нелегальній фабриці цигарок

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінальні новини Жертви Новини Польщі Заробітчани
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