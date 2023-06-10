Дважды побеждала в шоу "Самый умный": украинская военная удивила сеть своим открытием

Военнослужащая Анна Сорочинская рассказала довольно интересный факт о своем прошлом. По ее словам, она дважды побеждала в российском шоу "Самый умный", ведущей которой была печально известная Тина Канделаки.

В настоящее время военная защищает украинские земли от российских оккупантов. Сама украинка к своему участию в российском шоу относится с юмором.

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Украинская военная побеждала в шоу "Самый умный"

Военнослужащая в своем твиттере опубликовала сообщение, где отметила, что в прошлом становилась победительницей шоу "Самый умный". В качестве доказательства она прикрепила скриншот, который взяла из видео этого шоу в ютубе.



Сорочинская дважды побеждала в шоу "Самый умный" / Фото с твиттера babkazistvolom

Военная отметила, что принимала участие в "Самых умных", когда ей еще было 12 лет. Она отметила, что никогда бы не подумала, что после победы в российском шоу дважды пойдет на войну уничтожать оккупантов.

Мы с ребятами как-то в блиндаже под Водяным смотрели "Самый умный" (видео с ее участием - 24 Канал) и думали, как я докатилась до такой жизни,

– сказала военная.

В заключение она отметила, что еще в прошлом ничего хорошего не увидела в Тине Канделаки. Кроме этого, после этого сообщения на военную подписалось довольно много пользователей твиттера.

Какая позиция Тины Канделаки о войне России против Украины