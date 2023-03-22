"Никто сюда из-под палки не пришел": артиллерия на Юге показала, как насыпает по позициям россиян

Украинские артиллеристы работают по оккупантам на Юге Украины. Бойцы показывали свою работу еще летом 2022 года, однако разрешили публиковать только теперь.

Проект "Украинский свидетель" рассказал, что сейчас военные уже действуют на других позициях. Поэтому их работу показывать безопасно, сообщает 24 Канал.

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Как наши бойцы мощно бьют по врагу на Юге

Командир взвода управления батареи Николай Кутов рассказал, что они работают на реактивной системе залпового огня калибра 220 миллиметров БМ-27 "Ураган". Она несет 16 реактивных снарядов весом по 280 килограмм каждый. Из них масса боевой части – 90 килограммов. Максимальная дальность – 35 километров.

Чем быстрее мы уехали, чем быстрее мы отработали, тем быстрее мы накрыли враждебную позицию, тем меньше наших ребят погибнет. Склады – те, что на передней линии, мы накрываем. Знаю, что накрывали склады с боеприпасами и они потом долго горели,

– заметил Николай Угловой.

Как наши "Ураганы" разбивали вражеские склады на Юге летом 2022 года: смотрите видео

Командир самоходной пушки "Пион" Андрей Синица рассказал, что он воевал в 2015 году, ведь был мобилизован. В мирной жизни – работал кадровиком.

"У каждого семья, у каждого дети, любимые, жены, родители… Есть, за что бороться, и есть, кого защищать. Здесь никого нет из-под палки", – рассказал "Пион" об их работе.

У некоторых из бойцов уже завершался контракт, но они остались воевать дальше. Некоторые ушли на фронт после полномасштабного вторжения. У каждого из них своя история, однако цель общая – Победа Украины.

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