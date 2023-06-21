Контракт на "двухзначное число миллионов": вертолеты ВСУ оборудуют новой системой защиты

Многие потери авиации нанесены российскими ракетами типа "земля – воздух". Новая система, которой оборудуют 16 украинских вертолетов, должна защитить их от российских систем ПВО.

Вертолеты оборудуют системой обнаружения ракетных пусков и самозащиты AMPS. О заказе 16 комплексов AMPS немецкая компания объявила 21 июня.

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Новая система защиты украинских вертолетов

Стоимость контракта между Украиной и компанией HENSOLDT пока не разглашается, однако известно, что сумма составляет "двухзначное число миллионов".

С поставкой AMPS мы обеспечиваем повышение обороноспособности украинских вертолетов. Интегрируясь на эту платформу впервые, мы защищаем экипажи от широкого спектра угроз, особенно от ракет "земля – воздух" и "воздух – воздух",

– заявили в компании.

Также там объяснили, что бортовая система защиты очень гибкая и автономная и подходит для вертолетов и самолетов. Модульная конструкция системы позволяет легко настраивать ее в соответствии с конкретными требованиями и различными задачами.

"Части сенсорного решения "AMPS" включают датчик обнаружения запуска ракеты (MILDS), расширенный блок управления и отражения (ACDU) и систему активного подтверждения (MACS), которая определяет дальность и скорость обнаруженных ракет и устраняет ложные тревоги", – пояснили в компании.

AMPS также можно настроить для выявления лазерных и радарных угроз, становящихся все более распространенной проблемой для ВСУ во время войны с Россией.

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