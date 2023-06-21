Гелікоптери обладнають системою виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS. Про замовлення 16 комплексів AMPS німецька компанія оголосила 21 червня.
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Нова система захисту українських гелікоптерів
Вартість контракту між Україною та компанією HENSOLDT наразі не розголошується, проте відомо, що сума становить "двозначне число мільйонів".
З поставкою AMPS ми забезпечуємо підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Інтегруючись на цю платформу вперше, ми захищаємо екіпажі від широкого спектра загроз, особливо від ракет "земля – повітря" і "повітря – повітря",
– заявили у компанії.
Також там пояснили, що бортова система захисту дуже гнучка і автономна та підходить для вертольотів і літаків. Модульна конструкція системи дозволяє легко налаштовувати її відповідно до конкретних вимог та різних завдань.
"Частини сенсорного рішення "AMPS" включають датчик виявлення запуску ракети (MILDS), розширений блок керування та відображення (ACDU) і систему активного підтвердження (MACS), яка визначає дальність і швидкість виявлених ракет і усуває помилкові тривоги", – пояснили у компанії.
AMPS також можна налаштувати для виявлення лазерних та радарних загроз, що стають все більш поширеною проблемою для ЗСУ під час війни з Росією.
Яку нову зброю ЗСУ отримали від партнерів: останні новини
- Німеччина передала Україні новий пакет озброєння, у якому, серед усього, також будуть і боєприпаси до ЗРК Patriot. Також Берлін передасть ЗСУ 155-міліметрові високоточні керовані боєприпаси та 2 тисячі звичайних снарядів.
- Президент Франції Макрон підтвердив, що в Україні вже розгорнули системи ППО SAMP/T. Вони були розроблені спільно Францією та Італією, і про їхню передачу Макрон заявив ще у лютому 2023 року.
- Ізраїль розглядає можливість передачі Україні танків Merkava, які добре показали себе у зіткненнях з радянською технікою.