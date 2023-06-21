Гелікоптери обладнають системою виявлення ракетних пусків та самозахисту AMPS. Про замовлення 16 комплексів AMPS німецька компанія оголосила 21 червня.

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Нова система захисту українських гелікоптерів

Вартість контракту між Україною та компанією HENSOLDT наразі не розголошується, проте відомо, що сума становить "двозначне число мільйонів".

З поставкою AMPS ми забезпечуємо підвищення обороноздатності українських гелікоптерів. Інтегруючись на цю платформу вперше, ми захищаємо екіпажі від широкого спектра загроз, особливо від ракет "земля – повітря" і "повітря – повітря",

– заявили у компанії.

Також там пояснили, що бортова система захисту дуже гнучка і автономна та підходить для вертольотів і літаків. Модульна конструкція системи дозволяє легко налаштовувати її відповідно до конкретних вимог та різних завдань.

"Частини сенсорного рішення "AMPS" включають датчик виявлення запуску ракети (MILDS), розширений блок керування та відображення (ACDU) і систему активного підтвердження (MACS), яка визначає дальність і швидкість виявлених ракет і усуває помилкові тривоги", – пояснили у компанії.

AMPS також можна налаштувати для виявлення лазерних та радарних загроз, що стають все більш поширеною проблемою для ЗСУ під час війни з Росією.

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