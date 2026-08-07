Идут боевые испытания, – генерал армии рассказал о возможностях украинской баллистики

Украина располагает необходимой научной базой и компетенциями для разработки собственной баллистической ракеты. Этот процесс успешно продвигается. Уже поступала информация о боевых испытаниях украинской баллистической ракеты.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, в Украине проводятся соответствующие испытания. Уже даже говорилось о том, что баллистические снаряды точно попадали в цель. И это были испытания непосредственно в ходе боевых действий.

Как появление баллистических ракет повлияет на ход войны?

По словам Маломужа, так как только Украина получит исправную баллистическую ракету, которая пойдет в серийное производство, у россиян сразу же существенно увеличится количество проблем. Силы обороны смогут сравнительно быстро наносить удары по различным важным для врага объектам.

Очевидно, что под удар попадут военные аэродромы; предприятия, производящие российские ракеты, и другие заводы, работающие на армию оккупантов.

Там будет значительно больше взрывчатки. Это уже не 50 килограммов, которые прилетают вместе с дроном, а 250 и даже больше килограммов,

– подчеркнул Маломуж.

Что известно об украинской баллистике: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что в день его увольнения было проведено успешное испытание украинской баллистической ракеты. Она попала точно в цель. В дальнейшем осталось завершить тестирование и запустить производство.

Президент Владимир Зеленский уже отмечал, что Украина обладает необходимыми компетенциями и производственными возможностями для создания собственной баллистической и противоракетной программы. Есть надежда, что в течение 2026 – 2027 годов удастся достичь необходимых результатов.