Положили целую казарму: коллаборант жалуется на рейд украинцев в Запорожской области

Коллаборант Владимир Новиков посетовал, что украинская ДРГ проникла в российскую казарму несколько дней назад. Они ликвидировали захватчиков, вызвав перед этим переполох в части.

Ни один российский военкор не решил об этом случае рассказывать вообще. А Новиков еще даже опубликовал видеодоказательство своих слов.

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Украинская ДРГ в тылу врага

Коллаборант Владимир Новиков по прозвищу "Алабай" рассказал, что несколько дней назад украинские военные проникли в место базирования подразделения армии России в Запорожской области. Они "выкосили" вражеских солдат, почти бесшумно зайдя в казарму.

В результате применения бесшумного оружия, то есть часовые были сняты, противник зашел в подвальное помещение, которое использовалось под "расположение", забросал гранатами и засыпал пулями. Потери были огромными,

– поделился предатель.

Россияне не ожидали такого сюрприза, потому просто спали. Зато когда проснулись, казарму охватил настоящий хаос.

Конечно, люди отдыхали, было большое скопление в темноте. В этой неразберихе, в темноте, когда стрельба и рвутся гранаты, произошел хаос, каша, друг друга тоже зацепили,

– делится "Алабай".

Владимир Новиков обвинил в инциденте российское командование. По его словам, вследствие "идиотизма или беззаботности" не была достаточно грамотно выстроена охрана. Также "Алабай" рассказал, что подобное случалось и в 2014 – 2015 годах.

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