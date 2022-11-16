Блестящее уничтожение российских ракет украинской ПВО: в сети показали мощные видео

Оккупанты массированно атаковали Украину 15 ноября. Наши воины мастерски сбили 73 из более чем 90 запущенных российскими военными ракет.

В сети показали видео, как украинская ПВО отработала по вражеским ракетам 15 ноября. Подробнее об этом рассказывает 24 канал.

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В Министерстве обороны обнародовали видео работы нашей ПВО. На кадрах украинская система С-300 сбивает одну из вражеских крылатых ракет.

С-300 сбивает российскую ракету: смотрите видео

Заметим, что российские захватчики 15 ноября в очередной раз атаковали и украинскую столицу. Террористы попали в жилые дома, к сожалению, погибла женщина.

Глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов также показал видео, как отработала наша противовоздушная оборона.

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Как вражескую ракету уничтожили в Киевской области: смотрите видео

Украинские защитники сбили 73 из более 90 ракет, которыми 15 ноября бойцы Путина атаковали наше государство. Кроме того, уничтожили все выпущенные врагом "шахиды". Президент Владимир Зеленский отметил, что хорошо отработало западное вооружение. В частности, NASAMS – из 10 запусков 10 попаданий.

Важно Решительно осуждаем российскую агрессию – лидеры G20 обнародовали декларацию о войне в Украине

Коротко о массированной ракетной атаке России по Украине

Оккупанты массированно атаковали наше государство во время саммита G20. Российские военные ударили по Украине разными ракетами и дронами-камикадзе.

В результате вражеских ударов повреждено более 15 объектов энергетической инфраструктуры . Миллионы украинцев остались без света. Энергетики продолжают работать. В нескольких областях уже полностью восстановили свет, однако пришлось ввести экстренные отключения.

. Миллионы украинцев остались без света. Энергетики продолжают работать. В нескольких областях уже полностью восстановили свет, однако пришлось ввести экстренные отключения. Оккупанты обстреляли Печерский район Киева. Повреждены два жилых дома. На месте удара обнаружили тело погибшей женщины.

Во Львове получил серьезные ранения мужчина. Его уже прооперировали. Пострадавший находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Две ракеты упали в Пшеводове в Грубешевском районе Польши. Разрушено фермерское хозяйство. Погибли двое мужчин. Президент Дуда созвал Совбез, а НАТО – заседание.

Лидеры стран "Большой двадцатки" выступили с общим заявлением. В нем они отметили, что "решительно осуждают" агрессию России против Украины. Соответствующую декларацию одобрили в среду 16 ноября.

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