В пределах ее действия – 20 российских аэродромов: неизвестны данные об украинской ракете "Паляница"

Украинскую ракету-дрон "Паляница" разрабатывали в Украине полтора года. Она запускается с наземной установки, а в пределах действия дальнобойной ракеты теперь доступны два десятка российских военных аэропортов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что разработка поможет остановить российские атаки.

Смотрите также Россия ударила по Харькову и Чугуеву, пылает в Белгородской области: хронология 914 дня войны

Как отметил Зеленский, за более чем 2 года полномасштабной войны страна-агрессор выпустила по Украине около 10 тысяч ракет различных типов и более чем 33 тысячи КАБов.

"Остановить атаки на наши города можно ударами по носителям этого вооружения – российских самолетах на военных аэродромах", – сообщил глава государства.

Российские аэродромы теперь достижимы

Владимир Зеленеский отметил, что в радиусе действия украинской ракеты два десятка российских военных аэродромов.

Вчера состоялось первое успешное боевое применение нашего нового оружия – украинской дальнобойной ракеты-дрона "Паляница". Разработанной собственными силами, чтобы уничтожить наступательный потенциал врага,

– написал президент.

Он также пообещал, что ракет-дронов будет становиться больше, как стало больше дальнобойных ударных дронов.

Детали разработки

"Паляница" запускается с наземной платформы, ракета имеет турбореактивный двигатель. При этом, по словам Владимира Зеленского, украинская разработка имеет немало преимуществ, в частности, она экономичнее.

"Стоимость ракеты-дрона – намного ниже аналогов. И работа над ее удешевлением и увеличением производства продолжается", – добавил он.

Как выглядит "Паляница"

Также президент впервые показал украинскую дальнобойную ракету "Паляница". В настоящее время военные не рассекречивают главные характеристики ракеты – радиус действия, боевую часть и количество изготовленных единиц.

Смотрите также Зеленский впервые показал "Паляницу": как выглядит украинская ракета-дрон

Важно! Союзники не позволяют использовать вооружение, которое они передают для атак по объектам на территории России. Поэтому, такая разработка действительно может стать настоящим поворотом в войне.

Еще раньше Украина запустила грантовую программу для частных ракетных проектов, инвестировала в государственные конструкторские бюро и провела дерегуляцию для стимуляции этой отрасли.

Фактически, "Паляница" – первый результат этих усилий.