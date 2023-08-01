"Бегают, суетятся": Юсов высмеял россиян за "крепкие крепости" вокруг Крымского моста

Российские захватчики устанавливают на Крымском мосту конструкции, которые якобы должны защитить его от надводных дронов. Впрочем, делают это кое-как.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что эти конструкции изготавливаются из подручных материалов и не могут обеспечить защиту, информирует 24 Канал.

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Конструкция производится из подручных материалов, она не является высокотехнологичной, стратегически ни на что не повлияет. Но люди бегают, суетятся, и за этим интересно наблюдать,

– комментирует Юсов.

Представитель разведки отметил, что Россия уже неоднократно заявляла, что это незаконное сооружение якобы максимально защищено, охраняется всеми силами и средствами, и ей ничего не угрожает.

Однако, как напомнил Юсов, мост уже дважды терпел разрушения, в результате чего останавливалась его эксплуатация.

Незаконные постройки будут демонтированы

Юсов подчеркнул, что предварительные разрушения означают, что подобные эксцессы будут продолжаться и в будущем, до тех пор пока украинская территория не будет деоккупирована.

"Незаконные сооружения, включая эту, которую они называют Крымским мостом, будут демонтированы", – подчеркнул Юсов.

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Сейчас россияне отчаянно пытаются починить Крымский мост после атак Украины. Новые кадры со спутника показали, что враги таки стащили на мост свою технику, но восстановить мост им не удается.

Сначала россияне заявляли, что якобы отремонтируют мост до 1 июля. Но после второй атаки на мост 17 июля заявили, что, мол, не успевают со сроками. Теперь Кремль обязался отремонтировать мост до 31 декабря 2023 года. Посмотрим, как быстро они изменят свой прогноз.