Вода помутнела ,но на пляжах не ночуем, – украинская туристка о пожарах в Мармарисе
Источник:24 канал
Не успели пожарные потушить возгорание возле Манавгата, как огонь вспыхнул возле Мармариса. Хотя большое пламя несколько напугало туристов, до ночевки на пляжах не дошло.
Об этом в эфире 24 канала рассказала украинская туристка Лидия Степанова, которая отдыхает в Мармарисе. Женщина отметила, что в ее отеле спокойная ситуация, люди продолжают купаться в море.
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Единственным нюансом является помутневшая вода. Причиной этого являются вертолеты, которые набирают воду для тушения пожара вблизи пляжей. Впрочем, отдыхающим это не мешает.
"Вода в море немного помутнела, потому что вертолеты набирают воду возле пляжа. Именно возле нашего отеля довольно близко, за буйками", – пояснила Степанова.
Паники в Мармарисе нет
В ночь на 29 июля туристов напугало большое пламя возле курорта. Он был отчетливо виден с самого отеля и пляжа.
Дым от пожара в Мармарисе 29 июля был виден с пляжа / Фото Лидии Степановой
"Позже нас попросили зайти в отель и не покидать его. Некоторое время не работал Wi-Fi и кондиционеры", – рассказала Степанова.
По состоянию на 30 июля оборудование возобновило работу, гостиница работает в привычном режиме. Паники или каких-то изменений нет. Туристы также не спешат завершать свои отпуска и эвакуироваться.
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Состояние окружающей среды
В самом Мармарисе есть умеренное задымление. За сутки оно успело существенно уменьшиться. Туристам играет на руку и погода, ведь ветер дует в противоположную от отеля сторону.
Пожар в турецком Мармарисе: ситуация по состоянию на 30 июля / Фото Лидии Степановой
Лесные пожары в Турции: последние новости
- Огонь возник в пригороде Манавгата и распространился в Мармарис и Бодрум. Всего пожар охватил 7 провинций.
- За 2 суток погибло 4 человека, это были местные жители.
- Туристов из отелей, которые расположены ближе всего к пожарам, эвакуировали на пляжи. Некоторые ночевали у моря.
- Украина отправила 2 экипажа пожарных самолетов со спасателями на борту для помощи турецким коллегам.