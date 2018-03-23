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Украинская актриса Иванна Сахно поражает сходством с голливудской звездой Элизабет Олсен

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Элизабет Олсен (слева) и Иванна Сахно (справа)
Элизабет Олсен (слева) и Иванна Сахно (справа)

Украинская актриса Иванна Сахно в свои 20 лет уверенно покоряет Голливуд, в частности, девушка снялась в американском фантастическом боевике "Тихоокеанский рубеж".

Однако Сахно поражает не только актерским мастерством, девушка также очень похожа на 29-летнюю голливудскую актрису Элизабет Олсен.

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Так выглядит Иванна Сахно:

А так Элизабет Олсен:

Вы также считаете актрис очень похожими?

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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