Украинская баскетболистка стала лучшей на чемпионате Европы

Украинка Анастасия Ковтун стала абсолютно Лучшим ребаундером (лучшая по количеству подборов) чемпионата Европы среди 16-летних, который 25 августа завершився в Черногории.

Центровая сборной Украины ошеломила своих соперниц на этом чемпионате Европы в дивизионе "В". В среднем за игру Ковтун получала впечатляющие 14.1 подбора, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

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Ее ближайшая преследовательница за звание лучшей подбирающей на чемпионате швейцарка Эмма Чардон имела 11.3 подбора в среднем за матч.

Отметим, что ни в одной игре Анастасия не получила меньше 10-ти подборов. Лучшей в этом показателе для Ковтун была стартовая игра против Норвегии – 18 подборов. Всего на этом чемпионате Европы средняя статистика одной из лидеров нашей сборной была близка к "дабл-дабл" – 9 очков и 14.1 подбора.

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