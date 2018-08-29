Украинская теннисистка Калинина стала сенсацией US Open, почти обыграв третью ракетку мира

Во втором круге US Open украинке Ангелине Калининой выпало играть против третьей ракетки мира Стивенс Слоан из США, действующей победительницей турнира. Несмотря на то, что Калинина лишь на сто тридцать четвёртой позиции в мировом рейтинге, она сумела дать настоящий бой американке и была в шаге от осуществления сенсации на турнире.

Матч между Калининой и Слоан длился 2 часа и 47 минут, и теннисисткам понадобились все три сета.

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То, что игра будет длинная, и без неожиданных результатов не обойдется, стало понятно сразу. На первые три гейма теннисистки потратили 21 минуту. А после пятого гейма Калинина вела в счете 4:1. Впоследствии американке удалось сравнять счет, и первый сет остался за украинкой – 6:4. При этом Калинина лишь с третьей попытки сумела реализовать брейк-пойнт.

С начала второго сета Слоан захватила инициативу и повела 3:0. Правда впоследствии ей понадобилась медицинская помощь – она ​​повредила себе руку. Но продолжила игру. Вынужденная пауза пошла на пользу и Ангелине, которая сравняла счет – 5:5, выиграв подачу соперницы. Но сразу же отдала свою. А в двенадцатом гейме на подаче Слоан имела возможность перевести сет на тай-брейк, на только сумела реализовать брейк-пойнт, после чего американка выиграла гейм и сет.

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Напряженная борьба продолжалась и в начале третьего сета. Но только в первых двух геймах. Третий гейм Калинина проиграла на своей подаче. Впоследствии она проигрывает еще одну свою подачу в седьмом гейме. Слоан свои подачи возьмет, выиграв сет, а заодно и матч. Именно американка и проходит в третий круг US Open.

Ангелина Калинина – Стивенс Слоан 1:2 (6:4, 5:7, 2:6)

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