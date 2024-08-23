После массовых ударов дронов: что будет означать перемещение российских бомбардировщиков вглубь

Пока партнеры все еще не позволяют бить своим дальнобойным оружием в глубь России, Силы обороны усиливают атаки дронами по российским аэродромам. Удары беспилотников причиняют боль противнику, однако пока что ущерб не является стратегически значимым.

Впрочем, аналитики утверждают, что дроновые атаки Украины могут заставить агрессора забрать самолеты и ПВО подальше от фронта. В эфире 24 Канала генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко сказал, как передислокация авиации и систем противовоздушной обороны повлияет на фронт.

Стоит внимания Авиаэксперт назвал единственное место, куда Россия может спрятать свои самолеты от украинских дронов

Последствия дроновых атак по аэродромам России

Переброска истребителей и штурмовиков на базы, значительно удаленные от Украины, усложнит россиянам их применение, но не остановит. К тому же удары БПЛА уже уменьшили количество пусков планерных авиабомб, потому что вражеские воздушные суда вынуждены летать дальше на базы и с баз на фронт.

Также атакуя авиабазы на российской территории ВСУ заставляют россиян перебрасывать системы ПВО дальше от прифронтовых районов. Из-за этого объекты вблизи линии фронта становятся более уязвимыми к атакам.

Относительно средств поражения с большей дальностью, то это дело времени. Украина будет иметь средства, которые будут способны наносить удары по Москве, Санкт-Петербургу, с перспективой развития средств до Урала. Это постепенно реализуется и происходит,

– сказал Романенко.

В Defense Express отметили, что украинские FPV-дроны стали серьезной угрозой для российских вертолетов. В Курской области зафиксировано две успешные атаки. В то же время российские летчики получают выговоры за активное маневрирование во время атак украинских дронов.