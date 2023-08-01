Остальные уничтожены: украинские бойцы мастерски окружили россиян во время штурма и взяли в плен
Источник:Нацполиция
Украинские военные пополнили обменный фонд сразу пятью российскими оккупантами. Наши воины взяли оккупантов в плен благодаря грамотному окружению противника.
Во время штурма вражеских позиций бойцы подразделения специальных операций "Эней" штурмовой бригады "Лют" оточили и взяли в плен пятерых оккупантов. Остальные, кто не захотел сложить оружие, были уничтожены.
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Бойцы подразделения "Эней" оточили оккупантов
На опубликованных кадрах видно, как оккупанты оказались в окружении и не имели выбора, кроме сдаться в плен.
"Украинские бойцы вместе с собратьями успешно выполняют боевые задания на Востоке и шаг за шагом отвоевывают наши земли", – говорится в сообщении.
Как украинские бойцы взяли в плен окупантов: смотрите видео
Как гвардия наступления штурмует позиции оккупантов
- В МВД показали видео, как украинские бойцы штурмуют позиции врага. На опубликованных кадрах зафиксирована боевая работа бригады "Кара-Даг" на Запорожском направлении. Наши воины добились успехов во время наступления на Юге.
- По данным экспертов ISW, украинские силы преуспевают на южном фланге Бахмута и постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
- В Минобороны призывают оценивать наступление Сил обороны не только километрами продвижения. Большое значение имеют потери, которые украинские военные наносят России.
- В частности важное значение имеет уничтоженная техника врага и личный состав, поскольку противник уже не сможет использовать эти резервы против Украины.
- В Минобороны подчеркнули, что работа Вооруженных сил качественная и она продвигается так, как должна. Следовательно, украинцев просят набраться терпения.