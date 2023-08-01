Остальные уничтожены: украинские бойцы мастерски окружили россиян во время штурма и взяли в плен

Украинские военные пополнили обменный фонд сразу пятью российскими оккупантами. Наши воины взяли оккупантов в плен благодаря грамотному окружению противника.

Во время штурма вражеских позиций бойцы подразделения специальных операций "Эней" штурмовой бригады "Лют" оточили и взяли в плен пятерых оккупантов. Остальные, кто не захотел сложить оружие, были уничтожены.

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Бойцы подразделения "Эней" оточили оккупантов

На опубликованных кадрах видно, как оккупанты оказались в окружении и не имели выбора, кроме сдаться в плен.

"Украинские бойцы вместе с собратьями успешно выполняют боевые задания на Востоке и шаг за шагом отвоевывают наши земли", – говорится в сообщении.

Как украинские бойцы взяли в плен окупантов: смотрите видео

Как гвардия наступления штурмует позиции оккупантов