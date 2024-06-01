Цель №1 для России: украинские дети оказались беззащитными на войне

Любая война – это прежде всего война против детей. Россия умышленно нацеливается на украинских детей. Международный день защиты детей – возможность обратить внимание на самых маленьких украинцев, пострадавших от международных преступлений. Как война повлияла на уровень обеспечения прав ребенка в Украине и можно ли уберечь детей от агрессора – читайте в колонке для 24 Канала.

Полный спектр нарушений против детей

Миллионы украинских детей пострадали от российской агрессии. Перечень совершенных агентами России в ходе вооруженного конфликта международных преступлений и серьезных нарушений против детей охватывает:

убийства,

пытки,

нанесение увечий,

сексуальное насилие,

вербовку,

депортации и принудительное перемещение,

навязывание российского гражданства,

насильственную передачу в российские семьи,

неоправданную задержку репатриации,

политическую индоктринацию,

милитаризацию и другие противоправные деяния.

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Особенно страдают от России дети под ее эффективным контролем: как минимум 19 546 депортированных и принудительно перемещенных и более 1,5 миллиона детей, оказавшихся в оккупации. Под принуждением различных форм, в частности пропаганды и создания атмосферы страха и несвободы, такие дети обязаны превратиться во врагов собственной нации.

Большинство преступлений против детей совершают представители сферы образования, которые противоправно усыновляют или устанавливают опеку над маленькими украинцами, промывают им мозги в учебных заведениях, способствуют привлечению детей к участию в военных и "патриотических" движениях, вывозят их на "перевоспитание" в лагеря. Важно способствовать возвращению под контроль Украины каждого ребенка, спасая его из или от депортации.

На сегодня Офис Генерального прокурора инициировал околопо факту совершения военных преступлений против украинских детей. Однако, это не финальное количество тех зверств, которые совершили россияне. Точные сведения трудно получить, в частности, в связи с отсутствием доступа к оккупированным территориям, а также из-за активной фазы вооруженного конфликта, который недавно эскалировала Россия, начав новое наступление на Харьковском направлении.

Деяния российских агентов привели к выдаче Международным уголовным судом ордеров на арест против Владимира Путина и его детской уполномоченной Марии Львовой-Беловой. Кроме того, российские вооруженные силы были занесены в так называемый список позора ООН за убийства детей, нанесение им увечий, разрушение образовательных и медицинских учреждений.

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Международный Суд ООН признал ограничение доступа к образованию на украинском языке на территории оккупированного Крыма нарушением Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Комитет ООН по правам ребенка призвал Россию прекратить навязывать собственное гражданство украинским детям, так же как политизировать и милитаризировать образование.

Зачем Россия присваивает украинских детей

Россия начала депортировать украинских детей и превращать их в собственных лояльных граждан с начала оккупации Крыма в 2014 году. В связи с достаточно равнодушной реакцией и безнаказанностью за соответствующие международные преступления их масштабы и систематичность значительно возросли после 24 февраля 2022 года. Цель преступных действий России следует разделить в зависимости от продолжительности вооруженного конфликта и пребывания украинских детей под ее контролем.

В краткосрочной перспективе Россия заинтересована в использовании украинских детей как разменной монеты, средства манипулирования Украиной и принуждения ее к переговорам.

На сегодня возвращение детей – единственная сфера, где между противоположными сторонами существует налаженное сотрудничество через посредника – Катар. Последний заявляет, что видит перспективы развития на основе такого сотрудничества будущего мира между Украиной и Россией. Впрочем, Россия заинтересована в навязывании собственных условий, и украинские дети – лишь средство давления.

В среднесрочной перспективе цель – заложить бомбу замедленного действия путем индоктринации детей под контролем России и стимулирования внутреннего конфликта в Украине.

В стратегическом плане цель России – перевоспитать украинских детей, превратив их в российских патриотов для решения собственных демографических и геополитических вызовов, в частности путем увеличения вооруженных сил.

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Защита украинских детей является обязанностью не только государства, но и каждого взрослого гражданина. Лучший способ уберечь детей от российской агрессии и россиян – не допустить их попадания под контроль России. Если существует угроза наступления или эскалации боевых действий, следует немедленно эвакуироваться. В случае оккупации – стоит пытаться покинуть захваченную территорию с помощью профильных правительственных и неправительственных организаций. О совершении российскими агентами любых противоправных действий, следует немедленно сообщать украинские компетентные органы.

Судьба эвакуированных за границу детей

Около 2 миллионов украинских детей сейчас находятся в Европе. Из них – менее чем 400 тысяч продолжают учиться в украинских школах. Другие – сталкиваются с трудностями образовательных потерь и признания полученных за рубежом компетенций, что косвенно влияет на решение о возвращении на Родину.

В иностранных государствах украинские дети приближены к российским. Иногда они учатся в общих интеграционных классах на русском языке. В Балтии, в связи со сложностью государственных языков, часть украинских детей нашла друзей среди россиян, с которыми проводит досуг из-за отсутствия украинских культурных подростковых центров. Можно предположить, что подобная ситуация существует также в других государствах.

Более 250 украинских детей в Европе были изъяты из семей. Среди основных причин: отсутствие у родителей или опекунов необходимых документов, а также ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Государствами, где украинских детей изымали чаще всего, является Германия, Польша, Италия, Швеция и Чехия. Процессы по возвращению таких детей в кровные семьи продолжаются и находятся под контролем украинских органов власти.

Более 3 тысяч украинских сирот и детей, лишенных родительской опеки, из 196 учреждений интернатного типа находятся в эвакуации за рубежом. С начала полномасштабного вторжения межгосударственное усыновление маленьких украинцев приостановлено, однако вызовы возникают с передачей таких детей и в украинские семьи.

Незаживающие раны

Российская агрессия усилила трудности, с которыми боролась Украина в сфере защиты прав ребенка. После начала полномасштабного вторжения вместе с военными преступлениями более чем на 20% возросло количество зафиксированных случаев домашнего насилия. Повысилась угроза торговли детьми и их эксплуатации, в частности сексуальной.

Более 4 миллионов украинских детей, по оценкам ЮНИСЕФ, попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в поддержке. 2 миллиона школьников полностью зависят от онлайн или смешанного образования, что является вызовом для Украины, учитывая постоянные атаки России на объекты энергетической инфраструктуры. 1759 детей потеряли родителей в связи с российской агрессией. Они нуждаются в устройстве в любящие семьи, одновременно реформа деинституализации только начинает набирать обороты.

Вооруженный конфликт значительно ограничил ресурсы Украины, которые могли быть направлены на имплементацию рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, разработку и реализацию национальной детской политики. В то же время, несмотря на вызовы военного положения, Украина пытается внедрить дружественный к ребенку подход в сферу правосудия и осуществить те реформы, которые повлияют на благополучие миллионов маленьких украинцев, обеспечивая им право на семью, образование, психологическую и медицинскую помощь.

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Международный день защиты детей

Взрослые сделали мир опасным для детей. Нормы международного гуманитарного права и международного права прав ребенка часто умышленно нарушаются государствами-агрессорами для нанесения адских страданий гражданскому населению.

Механизмы предотвращения серьезных нарушений против детей являются неэффективными и неспособными предотвратить насилие в зонах боевых действий. Каждый пятый ребенок в мире сегодня страдает от войны.

Беззащитные. Такими стали дети из-за агрессии, имперские аппетиты и неспособность взрослых урегулировать свои конфликты мирным путем. Как и большинство детей, пострадавших от войны, украинские дети нуждаются в медицинской, психологической, финансовой, социальной и правовой помощи. Но больше всего сегодня каждому ребенку необходим мир