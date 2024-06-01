Цель №1 для России: украинские дети оказались беззащитными на войне
Любая война – это прежде всего война против детей. Россия умышленно нацеливается на украинских детей. Международный день защиты детей – возможность обратить внимание на самых маленьких украинцев, пострадавших от международных преступлений. Как война повлияла на уровень обеспечения прав ребенка в Украине и можно ли уберечь детей от агрессора – читайте в колонке для 24 Канала.
Полный спектр нарушений против детей
Миллионы украинских детей пострадали от российской агрессии. Перечень совершенных агентами России в ходе вооруженного конфликта международных преступлений и серьезных нарушений против детей охватывает:
- убийства,
- пытки,
- нанесение увечий,
- сексуальное насилие,
- вербовку,
- депортации и принудительное перемещение,
- навязывание российского гражданства,
- насильственную передачу в российские семьи,
- неоправданную задержку репатриации,
- политическую индоктринацию,
- милитаризацию и другие противоправные деяния.
Читайте также Украине стоит научить Молдову защищать небо – и не только ее
Особенно страдают от России дети под ее эффективным контролем: как минимум 19 546 депортированных и принудительно перемещенных и более 1,5 миллиона детей, оказавшихся в оккупации. Под принуждением различных форм, в частности пропаганды и создания атмосферы страха и несвободы, такие дети обязаны превратиться во врагов собственной нации.
Большинство преступлений против детей совершают представители сферы образования, которые противоправно усыновляют или устанавливают опеку над маленькими украинцами, промывают им мозги в учебных заведениях, способствуют привлечению детей к участию в военных и "патриотических" движениях, вывозят их на "перевоспитание" в лагеря. Важно способствовать возвращению под контроль Украины каждого ребенка, спасая его из или от депортации.
Деяния российских агентов привели к выдаче Международным уголовным судом ордеров на арест против Владимира Путина и его детской уполномоченной Марии Львовой-Беловой. Кроме того, российские вооруженные силы были занесены в так называемый список позора ООН за убийства детей, нанесение им увечий, разрушение образовательных и медицинских учреждений.
Интересно Уникальные степи Украины: 4 живописных заповедника, которые стоит посетить
Международный Суд ООН признал ограничение доступа к образованию на украинском языке на территории оккупированного Крыма нарушением Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Комитет ООН по правам ребенка призвал Россию прекратить навязывать собственное гражданство украинским детям, так же как политизировать и милитаризировать образование.
Зачем Россия присваивает украинских детей
Россия начала депортировать украинских детей и превращать их в собственных лояльных граждан с начала оккупации Крыма в 2014 году. В связи с достаточно равнодушной реакцией и безнаказанностью за соответствующие международные преступления их масштабы и систематичность значительно возросли после 24 февраля 2022 года. Цель преступных действий России следует разделить в зависимости от продолжительности вооруженного конфликта и пребывания украинских детей под ее контролем.
В краткосрочной перспективе Россия заинтересована в использовании украинских детей как разменной монеты, средства манипулирования Украиной и принуждения ее к переговорам.
На сегодня возвращение детей – единственная сфера, где между противоположными сторонами существует налаженное сотрудничество через посредника – Катар. Последний заявляет, что видит перспективы развития на основе такого сотрудничества будущего мира между Украиной и Россией. Впрочем, Россия заинтересована в навязывании собственных условий, и украинские дети – лишь средство давления.
В среднесрочной перспективе цель – заложить бомбу замедленного действия путем индоктринации детей под контролем России и стимулирования внутреннего конфликта в Украине.
В стратегическом плане цель России – перевоспитать украинских детей, превратив их в российских патриотов для решения собственных демографических и геополитических вызовов, в частности путем увеличения вооруженных сил.
Заметьте Трамп в США, Путин в России: чем такой тандем угрожает миру
Защита украинских детей является обязанностью не только государства, но и каждого взрослого гражданина. Лучший способ уберечь детей от российской агрессии и россиян – не допустить их попадания под контроль России. Если существует угроза наступления или эскалации боевых действий, следует немедленно эвакуироваться. В случае оккупации – стоит пытаться покинуть захваченную территорию с помощью профильных правительственных и неправительственных организаций. О совершении российскими агентами любых противоправных действий, следует немедленно сообщать украинские компетентные органы.
Судьба эвакуированных за границу детей
Около 2 миллионов украинских детей сейчас находятся в Европе. Из них – менее чем 400 тысяч продолжают учиться в украинских школах. Другие – сталкиваются с трудностями образовательных потерь и признания полученных за рубежом компетенций, что косвенно влияет на решение о возвращении на Родину.
В иностранных государствах украинские дети приближены к российским. Иногда они учатся в общих интеграционных классах на русском языке. В Балтии, в связи со сложностью государственных языков, часть украинских детей нашла друзей среди россиян, с которыми проводит досуг из-за отсутствия украинских культурных подростковых центров. Можно предположить, что подобная ситуация существует также в других государствах.
Более 250 украинских детей в Европе были изъяты из семей. Среди основных причин: отсутствие у родителей или опекунов необходимых документов, а также ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Государствами, где украинских детей изымали чаще всего, является Германия, Польша, Италия, Швеция и Чехия. Процессы по возвращению таких детей в кровные семьи продолжаются и находятся под контролем украинских органов власти.
Более 3 тысяч украинских сирот и детей, лишенных родительской опеки, из 196 учреждений интернатного типа находятся в эвакуации за рубежом. С начала полномасштабного вторжения межгосударственное усыновление маленьких украинцев приостановлено, однако вызовы возникают с передачей таких детей и в украинские семьи.
Незаживающие раны
Российская агрессия усилила трудности, с которыми боролась Украина в сфере защиты прав ребенка. После начала полномасштабного вторжения вместе с военными преступлениями более чем на 20% возросло количество зафиксированных случаев домашнего насилия. Повысилась угроза торговли детьми и их эксплуатации, в частности сексуальной.Более 4 миллионов украинских детей, по оценкам ЮНИСЕФ, попали в сложную жизненную ситуацию и нуждаются в поддержке. 2 миллиона школьников полностью зависят от онлайн или смешанного образования, что является вызовом для Украины, учитывая постоянные атаки России на объекты энергетической инфраструктуры. 1759 детей потеряли родителей в связи с российской агрессией. Они нуждаются в устройстве в любящие семьи, одновременно реформа деинституализации только начинает набирать обороты.
Вооруженный конфликт значительно ограничил ресурсы Украины, которые могли быть направлены на имплементацию рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка, разработку и реализацию национальной детской политики. В то же время, несмотря на вызовы военного положения, Украина пытается внедрить дружественный к ребенку подход в сферу правосудия и осуществить те реформы, которые повлияют на благополучие миллионов маленьких украинцев, обеспечивая им право на семью, образование, психологическую и медицинскую помощь.
Важно Почему Швеция предоставила Украине рекордный пакет помощи и при чем здесь Харьковщина
Международный день защиты детей
Взрослые сделали мир опасным для детей. Нормы международного гуманитарного права и международного права прав ребенка часто умышленно нарушаются государствами-агрессорами для нанесения адских страданий гражданскому населению.
Механизмы предотвращения серьезных нарушений против детей являются неэффективными и неспособными предотвратить насилие в зонах боевых действий. Каждый пятый ребенок в мире сегодня страдает от войны.
Беззащитные. Такими стали дети из-за агрессии, имперские аппетиты и неспособность взрослых урегулировать свои конфликты мирным путем. Как и большинство детей, пострадавших от войны, украинские дети нуждаются в медицинской, психологической, финансовой, социальной и правовой помощи. Но больше всего сегодня каждому ребенку необходим мир