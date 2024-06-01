Повний спектр порушень проти дітей

Мільйони українських дітей постраждали від російської агресії. Перелік вчинених агентами Росії у ході збройного конфлікту міжнародних злочинів та серйозних порушень проти дітей охоплює:

вбивства,

катування,

завдання каліцтв,

сексуальне насильство,

вербування,

депортації і примусове переміщення,

нав'язування російського громадянства,

насильницьку передачу в російські родини,

невиправдану затримку репатріації,

політичну індоктринацію,

мілітаризацію та інші протиправні діяння.

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Особливо страждають від Росії діти під її ефективним контролем: як щонайменше 19 546 депортованих і примусово переміщених і понад 1,5 мільйона дітей, які опинилися в окупації. Під примусом різних форм, зокрема пропаганди та створення атмосфери страху й несвободи, такі діти зобов'язані перетворитися на ворогів власної нації.

Більшість злочинів проти дітей вчиняють представники сфери освіти, які протиправно усиновлюють або встановлюють опіку над маленькими українцями, промивають їм мізки в навчальних закладах, сприяють залученню дітей до участі у військових та "патріотичних" рухах, вивозять їх на "перевиховання" у табори. Важливо сприяти поверненню під контроль України кожної дитини, рятуючи її з або від депортації.

На сьогодні Офіс Генерального прокурора ініціював близько 4000 тисяч кримінальних проваджень за фактом вчинення воєнних злочинів проти українських дітей. Однак, це не фінальна кількість тих звірств, які скоїли росіяни. Точні відомості важко отримати, зокрема, у зв'язку з відсутністю доступу до окупованих територій, а також через активну фазу збройного конфлікту, який нещодавно ескалувала Росія, розпочавши новий наступ на Харківському напрямку.

Діяння російських агентів призвели до видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт проти Владіміра Путіна та його дитячої уповноваженої Марії Львової-Бєлової. Крім того, російські збройні сили були занесені у так званий список ганьби ООН за вбивства дітей, завдання їм каліцтв, руйнування освітніх та медичних закладів.

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Міжнародний Суд ООН визнав обмеження доступу до освіти українською мовою на території окупованого Криму порушенням Конвенції про ліквідацію расової дискримінації. Комітет ООН з прав дитини закликав Росію припинити нав'язувати власне громадянство українським дітям, так само як політизувати та мілітаризувати освіту.

Навіщо Росія присвоює українських дітей

Росія почала депортувати українських дітей та перетворювати їх на власних лояльних громадян з початку окупації Криму у 2014 році. У зв'язку з досить байдужою реакцією та безкарністю за відповідні міжнародні злочини їхні масштаби й систематичність значно зросли після 24 лютого 2022 року. Мету злочинних дій Росії слід розділити залежно від тривалості збройного конфлікту і перебування українських дітей під її контролем.

У короткостроковій перспективі Росія зацікавлена у використанні українських дітей як розмінної монети, засобу маніпулювання Україною та примушування її до переговорів.

На сьогодні повернення дітей – єдина сфера, де між супротивними сторонами існує налагоджена співпраця через посередника – Катар. Останній заявляє, що бачить перспективи розбудови на основі такої співпраці майбутнього миру між Україною та Росією. Втім, Росія зацікавлена у нав'язуванні власних умов, і українські діти – лише засіб тиску.

У середньостроковій перспективі мета – закласти бомбу сповільненої дії шляхом індоктринації дітей під контролем Росії та стимулювання внутрішнього конфлікту в Україні.

У стратегічному плані мета Росії – перевиховати українських дітей, перетворивши їх на російських патріотів для вирішення власних демографічних та геополітичних викликів, зокрема шляхом збільшення збройних сил.

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Захист українських дітей є обов'язком не лише держави, але й кожного дорослого громадянина. Найкращий спосіб вберегти дітей від російської агресії та росіян – не допустити їхнього потрапляння під контроль Росії. Якщо існує загроза наступу або ескалації бойових дій, слід негайно евакуюватися. У випадку окупації – варто намагатися покинути загарбану територію за допомогою профільних урядових та неурядових організацій. Про скоєння російськими агентами будь-яких протиправних дій, слід негайно повідомляти українські компетентні органи.

Доля евакуйованих за кордон дітей

Близько 2 мільйонів українських дітей нині перебувають в Європі. З них – менше як 400 тисяч продовжують навчатися в українських школах. Інші – зіштовхуються з труднощами освітніх втрат та визнання здобутих за кордоном компетенцій, що побічно впливає на рішення щодо повернення на Батьківщину.

В іноземних державах українські діти наближені до російських. Часом вони навчаються у спільних інтеграційних класах російською мовою. У Балтії, у зв'язку зі складністю державних мов, частина українських дітей знайшла друзів серед росіян, з якими проводить дозвілля через відсутність українських культурних підліткових центрів. Можна припустити, що подібна ситуація існує також в інших державах.

Понад 250 українських дітей в Європі були вилучені з родин. Серед основних причин: відсутність у батьків чи опікунів необхідних документів, а також неналежне виконання батьківських обов'язків. Державами, де українських дітей вилучали найчастіше, є Німеччина, Польща, Італія, Швеція та Чехія. Процеси щодо повернення таких дітей у кровні родини тривають і перебувають під контролем українських органів влади.

Понад 3 тисячі українських сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з 196 закладів інтернатного типу є в евакуації за кордоном. З початку повномасштабного вторгнення міждержавне усиновлення маленьких українців призупинено, однак виклики виникають з передачею таких дітей і в українські родини.

Незагоєні рани

Російська агресія посилила труднощі, з якими боролася Україна у сфері захисту прав дитини. Після початку повномасштабного вторгнення разом із воєнними злочинами на понад 20% зросла кількість зафіксованих випадків домашнього насильства. Підвищилася загроза торгівлі дітьми та їхньої експлуатації, зокрема сексуальної.

Понад 4 мільйони українських дітей, за оцінками ЮНІСЕФ, потрапили в складну життєву ситуацію та потребують підтримки. 2 мільйони школярів повністю залежать від онлайн або змішаної освіти, що є викликом для України, враховуючи постійні атаки Росії на об'єкти енергетичної інфраструктури. 1759 дітей втратили батьків у зв'язку з російською агресією. Вони потребують влаштування в люблячі родини, водночас реформа деінституалізації лише починає набирати обертів.

Збройний конфлікт значно обмежив ресурси України, які могли бути спрямовані на імплементацію рекомендацій Комітету ООН з прав дитини, розробку та реалізацію національної дитячої політики. Водночас, попри виклики воєнного стану, Україна намагається впровадити дружній до дитини підхід в сферу правосуддя та здійснити ті реформи, які вплинуть на благополуччя мільйонів маленьких українців, забезпечуючи їм право на сім'ю, освіту, психологічну та медичну допомогу.

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Міжнародний день захисту дітей

Дорослі зробили світ небезпечним для дітей. Норми міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав дитини часто зумисно порушуються державами-агресорами задля завдання пекельних страждань цивільному населенню.

Механізми запобігання серйозним порушенням проти дітей є неефективними та нездатними запобігти насильству в зонах бойових дій. Кожна п'ята дитина у світі сьогодні страждає від війни.

Беззахисні. Такими стали діти через агресію, імперські апетити та неспроможність дорослих врегулювати свої конфлікти мирним шляхом. Як і більшість дітей, постраждалих від війни, українські діти потребують медичної, психологічної, фінансової, соціальної та правової допомоги. Але понад усе сьогодні кожній дитині необхідний мир