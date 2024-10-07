Присутствие вражеских разведывательных БПЛА будет минимальным: когда и как ВСУ достигнут этого

Для россиян стало неожиданным успешное использование украинских FPV-дронов против их разведывательных беспилотников типа "Крыло". Из-за этого враг стал в четыре раза меньше применять эти БПЛА. Однако вскоре россияне еще уменьшат их использование.

Такое мнение высказал 24 Каналу командир батальона ударных БПАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что Украина наращивает способности для того, чтобы нейтрализовать российские разведывательные беспилотники. Кроме того, украинским силам удалось впервые с помощью "дрона-дракона" уничтожить вражеский танк.

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Украина наращивает возможности

Государство Украина, наши дипломаты, как отметил Федоренко, постоянно подчеркивали партнерам, что нам очень нужно иметь дополнительные средства противовоздушной обороны:

централизованные, которые закрывают наши гражданские города от дроново-ракетных ударов;

в частности те, что используются на передней линии боевого соприкосновения – как стационарные, так и портативные.

Потому что противник максимально нарастил способности и продолжает изготавливать и поставлять в свои оккупационные войска разведывательные средства типа Крыло. Если россияне имеют разведывательные средства типа Крыло в таком количестве, что они могут залетать достаточно глубоко в наше оперативное пространство и нам нечем их сбить, это будет иметь серьезные последствия.

В частности, приведет к тому, что враг максимально точно будет стрелять реактивной артиллерией и КАБами и наносить беспилотные и ракетные удары,

– отметил он.

Для преодоления этого противодействия, поскольку нехватка средств противовоздушной обороны и боеприпасов для врага продолжает оставаться, украинские инженеры совместно с Силами обороны разработали механизм, который позволяет благодаря нашим беспилотникам сбивать российские.

На некоторых отрезках, где эта работа уже эффективно настроена и нам хватает средств, в частности БПЛА, противник максимально снизил свою разведку в дневное время и несколько интенсивнее разведывает в ночное,

– объяснил командир батальона.

Это происходит, по его мнению, потому что у нас на некоторых отрезках ночных средств немного меньше, чем дневных, чтобы сбивать вражеские разведывательные беспилотники. Однако Украина наращивает способности в этом направлении.

В ближайшей перспективе – в течение 3 месяцев – нам удастся достичь того, что присутствие вражеских разведывательных беспилотников типа Крыло в воздухе будет минимальным. Они будут выполнять только тщательно запланированные целенаправленные операции. А их массированное хаотическое применение для россиян станет недоступным,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

К слову, украинские силы в последнее время начали активно уничтожать крупные российские беспилотники оперативно-тактического уровня. Как известно, вражеские обстрелы – ракетные, артиллерийские, а также атаки FPV-дронами, происходят часто после того, как проведут разведку российские беспилотники типа Крыло, а затем передадут данные оккупантам, которые наносят удары. Однако украинским операторам дронов все чаще удается FPV-дронами поражать российские БПЛА, и эта статистика "постоянно растет".