Не могут поверить, что это украинские дроны: в студии Скабеевой настоящая истерика

Российские пропагандисты не могут поверить, что Украина создает беспилотные морские дроны-камикадзе. В студии Ольги Скабеевой россиянин устроил истерику.

Так называемый российский военный "эксперт" Игорь Коротченко даже призвал российских дипломатов пойти пожаловаться в ООН. Мол, их "обижают украинцы". Об этом сообщает 24 Канал.

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Гость программы отметил, что секретарь СНБО Алексей Данилов "официально признал атаки" на незаконно построенный Крымский мост и объекты инфраструктуры россиян во временно оккупированном Крыму.

"С использованием безэкипажных катеров-камикадзе, которые... Похоже, то ли по недоразумению, то ли по халатности сюжет был показан одной из американских телекомпаний", – сказал Коротченко.

Скабеева тем временем призвала "не церемониться с террористами", если есть "явка с повинной".

Украина – "террористическое государство". То, что раньше нам казалось художественным преувеличением, когда мы раньше говорили – "украинский Талибан, украинский ИГИЛ". Главное – не атакуйте западным оружием, а своим – пожалуйста,

– сказала Скабеева.

В России так всегда: во всем, что делает сама – страна-агрессор обвиняет других. Именно Россия – страна-террористка – каждый день убивает мирных украинцев, но сами россияне забыли об этом сказать.

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"Виноват Запад"

Этот так называемый "эксперт" начал фантазировать, мол, Украина сейчас якобы "не способна" создавать такие устройства как дроны-камикадзе.

"Украина в том состоянии, в котором находится, не способна создавать, а тем более применять такие устройства самостоятельно", – отметил пропагандист.

"Всезнайка" начал рассказывать, что катера-камикадзе якобы взаимодействуют с военным сегментом глобальной навигации GPS. И это, мол, недоступно гражданским. Поэтому здесь россияне уже традиционно заявляют об участии США и НАТО.

"По меньшей мере, США участвовали и реализовывали "террористический акт", выполняя его разведывательное и навигационное обеспечение", – нафантазировал Коротченко.

По его словам, страны Альянса якобы предоставляли Украине спутниковые данные, а британцы якобы помогали с конструкцией дронов-камикадзе. В заявлениях россиян все традиционно – "виноват Запад".

Ноют про ООН

Пропагандисты призывают российских дипломатов выступить даже в ООН и требовать "реакции" международного общества.

"Нужно принятие резолюции Совбеза ООН, что Украина – "террористическое государство". Это дипломатические бои, но их тоже нужно использовать", – истерически сказал так называемый "эксперт".

В ответ ему отозвалась Скабеева. И вспомнила о международном праве, которое Россия не соблюдает. Но пропагандистка решила, как всегда, соврать.

Что мы все время апеллируем международным правом, если оно отсутствует? Нет международного права. А мы все время: "Ну, посмотрите, нас снова обманули",

– сказала она.

Игорь Коротченко заявил, что тогда страна-агрессор будет апеллировать "второй армией" мира.

Что этому предшествовало