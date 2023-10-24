Можно ли использовать морские дроны Sea baby в Азовском море: в ВМС дали исчерпывающий ответ
Источник:Укринформ
Морские дроны Sea baby уже доставили оккупантам немало хлопот. В частности, они поражали русские суда в Черном море.
Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, могут ли морские дроны Sea baby применяться в Азовском море.
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Можно ли использовать морские дроны Sea baby в Азовском море
Плетенчук рассказал, что в Азовском море сложно использовать Sea baby, потому что это закрытая акватория.
Потому что у нас нет сейчас доступа к Азовскому морю, кроме как через Керченский пролив, который очень плотно охраняется. И какой смысл туда проходить, чтобы потом ударить по каким-то локациям в Азовском море или на побережье, когда мы туда можем достать другим способом. Да и там таких целей нет,
– заметил спикер.
Он подытожил, что основные цели заканчиваются в Керченском проливе – это сам мост и единицы, которые находятся в акватории Черного моря.
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Черноморский флот России: последние поражения
- Украине 13 сентября удалось уничтожить в Севастополе российский крупный десантный корабль "Минск", а также подводную ракетную лодку "Ростов". В ССО впоследствии рассказали детали уничтожения вражеских судов.
- Через 2 дня стало известно, что вблизи Севастопольской бухты поразили и российский ракетный корабль "Самум". Эту операцию провели спецслужбы Украины с помощью экспериментальных беспилотников Sea Baby.
- По информации Defense Express, корабль был атакован с правой стороны. Эксперты отметили, что под большим вопросом, как Россия теперь собирается ремонтировать судно, поскольку повреждения получила силовая установка М-10, для изготовления которой нужны специальные детали.
- После этого захватчики передислоцировали 3 больших десантных корабля из Черного моря в Азовское. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.