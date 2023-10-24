Можно ли использовать морские дроны Sea baby в Азовском море: в ВМС дали исчерпывающий ответ

Морские дроны Sea baby уже доставили оккупантам немало хлопот. В частности, они поражали русские суда в Черном море.

Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, могут ли морские дроны Sea baby применяться в Азовском море.

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Можно ли использовать морские дроны Sea baby в Азовском море

Плетенчук рассказал, что в Азовском море сложно использовать Sea baby, потому что это закрытая акватория.

Потому что у нас нет сейчас доступа к Азовскому морю, кроме как через Керченский пролив, который очень плотно охраняется. И какой смысл туда проходить, чтобы потом ударить по каким-то локациям в Азовском море или на побережье, когда мы туда можем достать другим способом. Да и там таких целей нет,

– заметил спикер.

Он подытожил, что основные цели заканчиваются в Керченском проливе – это сам мост и единицы, которые находятся в акватории Черного моря.

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